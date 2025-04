Meteo, neve record sulle Alpi ad aprile 2025: non accadeva dal 1962

MeteoWeb

Mentre la primavera avanzava, un evento meteorologico raro ha colpito le Alpi centro-occidentali tra il 15 e il 20 aprile 2025. In un contesto climatico in cui la neve di metà primavera è sempre meno frequente, una serie di perturbazioni ha riportato condizioni tipicamente invernali, con nevicate abbondanti che hanno interessato ampie aree di Francia, Svizzera e Italia. Un fenomeno che, per estensione e intensità, ha pochi precedenti nella storia recente.

Dove è caduta la neve e quanto è nevicato

I settori alpini più colpiti sono stati quelli di confine tra Francia, Svizzera e Italia:

In Savoia , sopra i 2.000 metri, gli accumuli hanno superato il metro di neve fresca , con fiocchi che sono scesi fino a 500 metri di quota. Località come Saint-Jean-de-Maurienne si sono ritrovate imbiancate come in pieno inverno.

, sopra i 2.000 metri, gli accumuli hanno superato il , con fiocchi che sono scesi fino a di quota. Località come si sono ritrovate imbiancate come in pieno inverno. A Val d’Isère (1.850 m), sono stati misurati 86 cm di neve fresca in paese e oltre 1,2 metri sulle cime di Solaise (2.500 m).

(1.850 m), sono stati misurati di neve fresca in paese e oltre sulle cime di (2.500 m). A Val Thorens (3.200 m), la situazione è stata simile: 1 metro di neve in quota e 90 cm nel centro abitato.

(3.200 m), la situazione è stata simile: di neve in quota e nel centro abitato. Impressionanti anche i dati di Chamonix , con 40 cm in paese e più di 1,3 metri di accumulo all’ Aiguille du Midi (3.842 m).

, con in paese e più di di accumulo all’ (3.842 m). Nel Vallese svizzero , il 17 aprile, sono stati registrati oltre 100 cm di neve fresca in alta quota, causando blackout e interruzioni delle vie di comunicazione.

, il 17 aprile, sono stati registrati oltre di neve fresca in alta quota, causando blackout e interruzioni delle vie di comunicazione. Sulle montagne italiane, tra Valle d’Aosta, Piemonte e Dolomiti, gli accumuli hanno localmente superato i 50 cm anche sotto i 2.000 metri.

Una nevicata così abbondante e diffusa, in pieno aprile, è stata considerata dagli esperti un evento “eccezionale”.

Rischi e conseguenze sulle Alpi

L’improvvisa quantità di neve ha portato con sé rischi significativi:

Il pericolo valanghe ha raggiunto livelli estremamente alti: in zone come la Savoia e l’ Alta Savoia , il grado di rischio è stato elevato a 4 su 5 e, in alcune aree fuori pista, addirittura al massimo livello di 5 su 5 .

ha raggiunto livelli estremamente alti: in zone come la e l’ , il grado di rischio è stato elevato a e, in alcune aree fuori pista, addirittura al massimo livello di . Numerose strade alpine sono state chiuse per precauzione o a seguito di slavine, come la D902 per Val d’Isère e il Traforo del Gran San Bernardo .

per e il . Il peso della neve fresca ha provocato blackout elettrici e danni alle infrastrutture , complice anche la formazione di ghiaccio su linee e cavi.

ha provocato e , complice anche la formazione di ghiaccio su linee e cavi. Il rapido aumento delle temperature previsto nei giorni successivi sta ora aumentando ulteriormente il rischio di valanghe spontanee e frane nei fondovalle.

Un ritorno all’inverno come non si vedeva da decenni

Per trovare una situazione simile a quella vissuta ad aprile 2025 sulle Alpi, occorre risalire a oltre sessant’anni fa.

Le cronache e i dati storici ricordano che l’ultima nevicata di questa portata nella regione della Savoia si verificò nel 1962.

In effetti, l’immagine offerta da queste giornate è apparsa quasi surreale: piste da sci riaperte, paesaggi da cartolina imbiancati a primavera inoltrata e temperature rigide in quota.

Alcune stazioni sciistiche, come quelle della Tarantasia e dell’Alta Moriana, hanno deciso di prolungare la stagione sciistica fino a maggio, approfittando della neve eccezionale.

Le cause meteorologiche dietro l’evento eccezionale

Il ritorno dell’inverno sulle Alpi è stato innescato da un particolare schema meteorologico:

Ripetuti impulsi perturbati atlantici, in combinazione con correnti fredde da est , hanno portato aria umida e instabile sull’arco alpino.

atlantici, in combinazione con , hanno portato aria umida e instabile sull’arco alpino. Le temperature insolitamente basse per il periodo hanno permesso alle precipitazioni di assumere carattere nevoso anche a quote molto basse, fino ai 500 metri in alcune valli.

Secondo gli esperti, la configurazione atmosferica responsabile è estremamente rara ad aprile, quando normalmente prevalgono condizioni più miti e stabili.

Evento raro per aprile, la neve ha raggiunto anche il fondo valle. […] Le precipitazioni continuano e la stazione ha annunciato la sua apertura fino al 4 maggio, approfittando di questa eccezionale nevicata tardiva.

Conclusione: un evento destinato a entrare nei libri di storia climatica

La nevicata di metà aprile 2025 sulle Alpi centro-occidentali ha riscritto le statistiche meteorologiche della regione.

Accumuli superiori a 1 metro in quota, rischio valanghe massimo, blackout, strade interrotte: un evento meteorologico eccezionale che ha trasformato la primavera in pieno inverno.

In un’epoca di cambiamenti climatici in cui gli inverni tendono a essere sempre più brevi e irregolari, episodi come questo ci ricordano che la natura è ancora capace di sorprendenti inversioni di tendenza.

