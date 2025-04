Meteo, il paradosso del Mediterraneo: acque calde anche con temperature rigide

MeteoWeb

Nonostante le recenti ondate di freddo che hanno colpito diverse aree del bacino mediterraneo, la temperatura superficiale del Mar Mediterraneo continua a mantenersi insolitamente elevata per il periodo. Questo apparente paradosso trova spiegazione in una complessa combinazione di dinamiche climatiche e oceanografiche, che hanno determinato nel tempo un accumulo eccezionale di calore all’interno del bacino, rendendo il mare sempre più lento nel rispondere ai normali cicli stagionali.

Uno dei principali fattori che contribuiscono a questa condizione è la persistenza e l’intensificazione delle cosiddette ondate di calore marine. Negli ultimi anni, il Mediterraneo ha registrato fenomeni estremi per durata e intensità, con temperature ben oltre la media stagionale e periodi di riscaldamento prolungati che si sono spinti ben oltre l’estate. Queste condizioni hanno portato a un progressivo immagazzinamento di energia termica nelle acque marine, non solo negli strati superficiali ma anche, seppur in misura minore, in quelli più profondi. Tuttavia, la scarsa ventilazione e la debolezza dei venti, osservate in concomitanza con tali eventi, hanno ridotto la capacità del mare di rimescolare le sue acque, favorendo una stratificazione termica che intrappola il calore in superficie e ostacola il naturale processo di raffreddamento.

Parallelamente, il cambiamento climatico sta giocando un ruolo sempre più evidente nell’alterazione dell’equilibrio termico del Mediterraneo. Considerata una delle aree più sensibili al riscaldamento globale, questa regione sta vivendo un aumento della temperatura media marina superiore alla media globale. Il riscaldamento accumulato anno dopo anno sta progressivamente elevando il punto di partenza da cui il mare affronta l’inverno, rendendo le sue acque più calde anche nei mesi in cui, storicamente, avrebbero dovuto subire un raffreddamento significativo.

A contribuire a questo scenario vi è anche la configurazione atmosferica prevalente durante l’autunno e l’inizio dell’inverno, caratterizzata dalla frequente presenza di strutture anticicloniche. Questi sistemi di alta pressione, stabili e persistenti, riducono le precipitazioni e limitano le irruzioni di aria fredda, mantenendo una situazione di relativa calma atmosferica e di scarso scambio termico tra aria e mare. Il risultato è una diminuzione della capacità dell’atmosfera di raffreddare efficacemente la superficie marina, con la conseguente permanenza di anomalie termiche positive anche durante i periodi più freddi dell’anno.

Infine, va considerata l’elevata inerzia termica dell’acqua marina, che tende a trattenere il calore accumulato molto più a lungo rispetto alla terra o all’atmosfera. Questo significa che anche in presenza di repentini abbassamenti della temperatura dell’aria, il mare non reagisce altrettanto velocemente, conservando per settimane – talvolta mesi – il calore accumulato durante le stagioni precedenti.

In definitiva, l’attuale resilienza termica del Mar Mediterraneo è il frutto di un processo di lungo periodo, alimentato dal riscaldamento globale, dalla frequenza sempre maggiore di eventi estremi e da condizioni meteorologiche favorevoli alla conservazione del calore. Un fenomeno che, se dovesse continuare con la stessa intensità, rischia di avere ripercussioni significative sugli equilibri climatici, ecologici e socioeconomici dell’intero settore mediterraneo.

