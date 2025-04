Meteo Piemonte: torna l’alta pressione, ma weekend a rischio pioggia

MeteoWeb

Un nuovo aumento della pressione atmosferica sta interessando il Piemonte, determinando un progressivo miglioramento delle condizioni meteo. Già dalla serata si assisterà a un graduale diradamento della nuvolosità, con cieli che torneranno per lo più sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio regionale. Tuttavia, fino a metà settimana persisteranno nubi irregolari, soprattutto tra la pianura piemontese e i settori alpini occidentali. In particolare, la giornata di mercoledì potrebbe essere caratterizzata da locali e deboli precipitazioni, comunque di breve durata e limitate alle aree più esposte.

A partire da giovedì, la situazione atmosferica tenderà a stabilizzarsi ulteriormente, con condizioni sempre più soleggiate e un contestuale rialzo delle temperature, che si porteranno su valori più miti e in linea con la stagione primaverile. Tuttavia, i modelli previsionali indicano un’alta probabilità di un nuovo peggioramento di origine atlantica nel corso del fine settimana, con il possibile ritorno dell’instabilità a partire da sabato.

