Meteo Piemonte: caldo record fino a 29°C, ma il maltempo è dietro l’angolo

Il Piemonte si prepara a vivere un ponte del Primo Maggio all’insegna del caldo anomalo, con condizioni atmosferiche che, almeno fino a sabato, assumeranno caratteristiche quasi estive. La causa è da ricercare nella risalita di una massa d’aria calda e secca, di origine subtropicale-continentale, che investirà l’Italia nordoccidentale transitando dal Mediterraneo occidentale.

Temperature in forte aumento: punte di quasi 30°C in pianura

Tra giovedì 1 e sabato 3 maggio, lo zero termico supererà con facilità i 3.500 metri, toccando in alcuni casi i 4.000 metri sull’arco alpino piemontese. In pianura, le temperature massime oscilleranno tra i 27 e i 29°C, mentre in montagna si raggiungeranno facilmente i 20°C a 1.200 metri.

Un quadro termico che rappresenta un vero e proprio anticipo d’estate, capace di rendere piacevole ogni attività all’aperto ma che, allo stesso tempo, anticipa un possibile cambiamento repentino, come spesso accade nella stagione primaverile.

Sabato sera primi segnali di cambiamento: in arrivo temporali di calore

Il dominio dell’alta pressione non sarà però destinato a durare. Già dal tardo pomeriggio di sabato, l’anticiclone comincerà a spostare i suoi massimi verso Est, aprendo la strada a un flusso di aria più fresca in quota lungo il suo bordo occidentale.

Questa variazione favorirà la formazione dei primi temporali di calore, inizialmente confinati tra Canavese e Valsesia, ma che potrebbero sconfinare verso i settori pedemontani. Fenomeni localizzati ma intensi, con raffiche di vento e possibili grandinate.

Domenica 4 maggio: instabilità in aumento, possibili nubifragi

Il cambio sarà più evidente domenica, quando l’instabilità tenderà ad aumentare. Dal pomeriggio-sera saranno possibili rovesci e temporali intensi lungo i settori prealpini, pedemontani e sulle pianure a nord del Po, con rischio di nubifragi e grandinate.

Nuova fase instabile anche a inizio settimana: temperature in calo

Questa fase instabile potrebbe proseguire anche a inizio settimana, portando piogge e rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco. Le temperature tenderanno a calare, con valori che potrebbero scendere sotto la media stagionale.

Le incertezze legate alla traiettoria delle masse d’aria rendono prematuro ogni dettaglio, ma la tendenza verso un peggioramento appare probabile.

Conclusioni: un weekend dal volto doppio, tra estate anticipata e ritorno della variabilità

Il Piemonte si appresta a vivere un fine settimana dai forti contrasti meteorologici. Dopo il caldo secco di stampo estivo, l’atmosfera tornerà dinamica e instabile, con piogge e temporali che segneranno la fine della parentesi calda.

Un’occasione per godersi il sole, ma anche un invito alla prudenza per chi ha in programma attività all’aperto tra domenica e lunedì. La primavera resta una stagione imprevedibile, capace di sorprendere da un giorno all’altro.

