Meteo Piemonte: forti temporali in arrivo, rischio grandine e nubifragi

Una nuova fase di forte instabilità è attesa sul Piemonte nelle prossime ore, con fenomeni localmente intensi che potrebbero generare disagi in diverse aree della regione. Nella serata odierna, infatti, il tempo subirà un rapido peggioramento a causa dell’arrivo di correnti umide e instabili, che daranno origine a rovesci e temporali inizialmente concentrati lungo i rilievi di media e bassa montagna. Con il passare delle ore, i fenomeni tenderanno ad estendersi anche verso le aree di pianura, in particolare a nord del fiume Po, dove si prevedono episodi di forte intensità.

Le precipitazioni potranno assumere carattere di nubifragio, accompagnate da locali grandinate – seppur di piccole dimensioni – e da un’attività elettrica piuttosto marcata. Particolare attenzione andrà riservata all’alto Piemonte, dove il rischio di allagamenti temporanei sarà più elevato per via delle precipitazioni concentrate in breve tempo.

Nel corso della tarda serata e durante le prime ore della notte, l’arrivo di aria più fredda in quota da Ovest-Nordovest contribuirà a riorganizzare i fenomeni in una vera e propria linea temporalesca. Questa struttura convettiva tenderà a muoversi verso le pianure orientali e meridionali del Piemonte, portando con sé nuovi episodi di pioggia intensa, fulmini frequenti, grandinate e raffiche di vento lineari, capaci di generare turbolenze a livello locale.

La situazione tenderà però a migliorare sensibilmente già entro l’alba di giovedì. È atteso, infatti, un repentino cambio di scenario, con l’ingresso di ampie schiarite su tutta la regione e il ritorno di condizioni di tempo stabile e ben soleggiato. Questo miglioramento sarà accompagnato da un rinforzo dei venti di foehn, che interesseranno in modo particolare le valli alpine e le aree pedemontane adiacenti, contribuendo a un clima più secco e limpido nelle ore successive.

Alla luce di queste condizioni, è consigliabile prestare particolare attenzione agli aggiornamenti meteorologici locali e adottare le dovute precauzioni nelle zone soggette a fenomeni intensi, soprattutto in caso di spostamenti serali o notturni. Dopo questa nuova parentesi di maltempo, il Piemonte potrà godere di una pausa soleggiata, seppur ventilata, tipica dei rientri del foehn sulle Alpi.

