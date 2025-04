Meteo Piemonte: martedì con sole e +24°C, ma rovesci in arrivo in serata

MeteoWeb

Il Lunedì dell’Angelo ha regalato ai piemontesi una giornata dal sapore tipicamente primaverile, caratterizzata da un’alternanza di sole e nubi che ha saputo mantenere vive le tradizionali gite fuori porta, tanto amate in questa occasione. Chi ha scelto le aree di pianura o le colline del Piemonte ha potuto godere di ampie schiarite e temperature miti, con massime che in diverse località hanno raggiunto i 19-22°C, segnando un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti.

Nonostante la prevalenza del bel tempo in gran parte del territorio regionale, il cielo non è rimasto del tutto sgombro da nubi. Sulle aree alpine, infatti, si sono sviluppati annuvolamenti cumuliformi nel corso del pomeriggio. Questi addensamenti, tipici delle ore più calde in primavera, hanno dato luogo a rovesci sparsi, in particolare lungo i rilievi del Biellese, della Valsesia e dell’area del Verbano-Cusio-Ossola.

Si è trattato di fenomeni brevi ma localmente intensi, che non hanno comunque compromesso la stabilità generale del tempo sulle zone limitrofe.

L’evoluzione atmosferica prevista per martedì conferma un trend positivo sul fronte termico. La giornata si aprirà con condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Piemonte, con temperature massime in ulteriore rialzo, fino a toccare punte di 21-24°C in pianura. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, è atteso un cambiamento più dinamico a partire dai settori montani sud-occidentali.

In particolare, l’atmosfera tenderà a diventare più instabile lungo le Alpi Marittime, Cozie e Graie, dove saranno probabili nuovi rovesci e temporali a sviluppo pomeridiano e serale. Questi fenomeni, in linea con le tipiche dinamiche convettive primaverili, potrebbero occasionalmente estendersi verso le aree pedemontane e, localmente, anche verso la pianura, in particolare nel Cuneese e nel basso Torinese. Non si esclude qualche isolato sconfinamento anche verso la collina torinese, specie in serata.

