Meteo Piemonte: in arrivo piogge intense e oltre un metro di neve in montagna

Dopo una parentesi più stabile, sul Piemonte è tornata la pioggia, e secondo le ultime proiezioni modellistiche il peggioramento potrebbe protrarsi per diversi giorni. Le simulazioni meteo indicano infatti l’arrivo di una fase particolarmente intensa e persistente, destinata a interessare la regione per almeno 4 o 5 giorni consecutivi. Le aree più esposte saranno quelle nord-occidentali, dove l’interazione tra il flusso sciroccale in risalita dal Mediterraneo e il complesso orografico alpino determinerà un marcato effetto di sbarramento, tipico delle grandi perturbazioni primaverili e autunnali.

I quantitativi di pioggia attesi sono considerevoli: si stimano accumuli complessivi che, localmente, potranno raggiungere e forse superare i 250-300 millimetri entro fine evento, soprattutto nei settori montani e pedemontani prossimi al confine con la Valle d’Aosta e il Torinese occidentale. Il cuore della fase più intensa è previsto tra martedì 15 e giovedì 17 aprile, quando le precipitazioni saranno accompagnate anche da venti tesi dai quadranti meridionali.

Parallelamente alla pioggia, la perturbazione porterà anche nevicate abbondanti sulle Alpi piemontesi, in particolare alle quote più alte. Le nevicate interesseranno mediamente le aree oltre i 2.200-2.500 metri, con accumuli che in alcune zone potrebbero superare il metro di neve fresca, contribuendo ad arricchire in modo significativo il manto nevoso stagionale. Per alcune valli alpine, questa potrebbe rivelarsi come la fase più significativa e intensa degli ultimi dodici mesi in termini di precipitazioni e accumuli.

In vista delle festività pasquali, l’attenzione rimane alta anche per l’evoluzione del tempo tra Pasqua e Pasquetta. Tuttavia, al momento, lo scenario resta estremamente incerto e soggetto a variazioni, con modelli che faticano a fornire una previsione stabile e affidabile.

