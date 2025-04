Meteo Piemonte: sole fino a sabato, poi pioggia e neve in arrivo

MeteoWeb

Il Piemonte si prepara a un marcato cambiamento delle condizioni atmosferiche nel corso dei prossimi giorni. Dopo una fase più stabile e soleggiata, che accompagnerà la regione fino a sabato 12 aprile, con temperature decisamente miti e massime che potranno agevolmente superare i 20-23°C su pianure e colline, l’orizzonte meteorologico si fa decisamente più incerto e instabile a partire da domenica. Le più recenti elaborazioni dei modelli previsionali fisico-matematici convergono su uno scenario caratterizzato da un’intensa e prolungata fase perturbata. Una serie di impulsi atlantici, infatti, sembra destinata a raggiungere il Nord Italia proprio a partire da domenica 13 aprile, determinando un sensibile peggioramento del tempo che potrebbe persistere per buona parte della settimana successiva, estendendosi potenzialmente fino a ridosso delle festività pasquali.

La dinamica attesa prevede un’alternanza di perturbazioni capaci di produrre piogge anche abbondanti su gran parte del territorio regionale. Le precipitazioni più intense potrebbero concentrarsi nei settori di pianura e pedemontani, mentre le zone alpine vedranno la possibilità di copiose nevicate, soprattutto a quote elevate. Questo nuovo assetto barico metterà quindi fine al dominio dell’alta pressione e a quel respiro primaverile che, seppur breve, aveva riportato un clima gradevole e stabile.

Il contesto climatico si prepara dunque a una svolta netta, che richiederà attenzione particolare sia per eventuali criticità idrogeologiche, specie nelle aree più soggette ad accumuli pluviometrici significativi, sia per gli impatti che una simile fase instabile potrebbe avere sulla viabilità alpina e sulle attività all’aperto, specialmente con l’avvicinarsi delle festività.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.