Meteo Piemonte: ultime piogge poi boom di caldo primaverile fino a 28°C

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, il Piemonte occidentale ha finalmente ritrovato un po’ di pioggia, tanto attesa dopo settimane di secco persistente. In particolare, i settori di medio-bassa montagna e le aree pedemontane hanno beneficiato di precipitazioni più consistenti, con accumuli che in alcune zone hanno superato i 20-30 millimetri. Non sono mancate nemmeno le nevicate, che hanno imbiancato i rilievi sopra i 1.800-2.200 metri, con qualche sporadico fiocco che è riuscito a scendere fin verso i 1.600 metri di quota.

La situazione, tuttavia, resta ancora dinamica. Fino alla tarda serata di oggi si prevedono ulteriori piovaschi sparsi su Cuneese, Torinese e Canavese, con possibilità di rovesci localmente intensi soprattutto a ridosso delle aree pedemontane. Le pianure orientali del Piemonte, invece, potrebbero godere di parziali schiarite, sebbene in modo irregolare e limitato.

Da lunedì: ritorna il sole e temperature in forte aumento

A partire da lunedì pomeriggio, la circolazione atmosferica subirà un cambiamento deciso. L’alta pressione comincerà infatti a rinforzarsi da ovest, garantendo un progressivo miglioramento del tempo, soprattutto nelle zone di pianura e collina. Sulle Alpi sarà ancora possibile qualche residuo fenomeno di instabilità, ma si tratterà di episodi isolati e di breve durata.

Tra martedì 29 aprile e sabato 3 maggio, il Piemonte dovrebbe vivere una fase di stabilità quasi assoluta. Le giornate saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature massime in netta risalita: in pianura si potranno superare facilmente i 25°C, mentre lo zero termico salirà fino a toccare quota 3.800 metri, valori più tipici dell’estate che della primavera.

Questo scenario, favorito da un promontorio anticiclonico subtropicale, rappresenta un’anomalia climatica non trascurabile, sottolineando ancora una volta gli effetti delle mutate condizioni atmosferiche a livello globale.

Cambiamenti in vista: maltempo dal 5 maggio?

Tuttavia, questa parentesi di tempo stabile e molto mite potrebbe avere vita breve. Le ultime tendenze meteorologiche segnalano infatti un possibile cambiamento a partire dal 5 maggio. Lo spostamento verso est dell’alta pressione dovrebbe favorire l’avvicinamento di una bassa pressione in risalita dalla Spagna, riportando nuovamente il maltempo sul Piemonte.

I modelli previsionali indicano un possibile aumento della copertura nuvolosa già nella seconda parte della giornata del 4 maggio, seguito da piogge diffuse e possibili temporali nei giorni successivi. Si tratterebbe di un ritorno importante delle precipitazioni, potenzialmente benefico per le riserve idriche ma da monitorare con attenzione per eventuali criticità idrogeologiche.

Conclusioni

Dopo un periodo di siccità preoccupante, il Piemonte torna finalmente a respirare grazie alle piogge di questi giorni. Ma è solo una breve pausa: il ritorno dell’alta pressione porterà giornate estive in piena primavera, seguite da un nuovo, probabile cambio di scena.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.