Meteo, prima ondata di calore in India: già +40°C a Delhi

In India è arrivata la prima ondata di calore, con temperature in rapida crescita in tutta il nord-ovest del Paese. Colpita anche la capitale Delhi, dove i termometri hanno toccato i +40,2°C. L’IMD, il Dipartimento nazionale di meteorologia, ha emanato un’allerta meteo nella previsione che la situazione resti immutata per i prossimi due giorni. Il Dipartimento, che ha già anticipato che nei prossimi mesi l’India conoscerà ondate di calore più frequenti e più intense del solito, ha sottolineato che negli ultimi anni, le temperature di Delhi non erano mai arrivate ai +40°C prima della fine di aprile.

