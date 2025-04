Meteo Puglia: svolta in arrivo, 20°C in più in quota tra ieri e domani

MeteoWeb

Dopo giorni di clima insolitamente rigido per il periodo, la Puglia si prepara a un cambiamento radicale delle condizioni atmosferiche. L’irruzione di aria fredda di origine artica che ha interessato la regione negli ultimi giorni è ormai al termine, e nelle prossime ore si assisterà a un deciso miglioramento, con un incremento delle temperature che sarà particolarmente marcato tra il fine settimana e la metà della prossima settimana.

Secondo le ultime proiezioni, il rialzo termico sarà netto: già nel weekend dell’11-13 aprile si registrerà un ritorno a condizioni pienamente primaverili, mentre tra lunedì e mercoledì 16 aprile l’atmosfera assumerà connotati quasi estivi, con un guadagno termico di circa 20 gradi in quota rispetto ai valori attuali. Questo cambiamento sarà favorito dall’ingresso di masse d’aria più miti, che prenderanno il posto delle correnti fredde settentrionali, determinando un generale miglioramento del tempo e una sensazione termica molto più gradevole su tutto il territorio pugliese.

Nel dettaglio, il tempo si manterrà prevalentemente stabile e soleggiato per l’intero fine settimana, con cieli sereni o poco nuvolosi. Solo nella seconda parte di domenica è previsto il transito di nubi stratificate, che tuttavia non comprometteranno la stabilità atmosferica. I venti, inizialmente moderati o sostenuti da nord, tenderanno a ruotare progressivamente dai quadranti meridionali, disponendosi tra sud e sud-est entro domenica, segnando così un ulteriore segnale di cambiamento nella circolazione atmosferica.

Il rialzo termico sarà avvertito in modo più deciso sulle aree ioniche già nella giornata di sabato, mentre domenica toccherà ai settori centro-orientali beneficiare dei valori più miti. Le temperature massime supereranno agilmente le medie stagionali, restituendo alla regione un clima decisamente più in linea con la primavera avanzata, se non addirittura con l’inizio dell’estate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.