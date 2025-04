Meteo Puglia: sotto l’anticiclone con caldo ma con cieli grigi

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, la Puglia si troverà sotto l’influsso di una rimonta dell’anticiclone sub-tropicale, che favorirà condizioni meteorologiche stabili e un generale aumento delle temperature. L’afflusso di una massa d’aria più calda determinerà un marcato incremento termico in quota, generando anomalie anche significative rispetto ai valori climatici tipici del periodo. Tuttavia, al suolo, la presenza di un velo quasi costante di nuvolosità – prevalentemente composta da nubi medio-alte e stratiformi – limiterà parzialmente il riscaldamento diretto, contenendo le anomalie termiche in superficie. Le temperature massime si manterranno comunque al di sopra delle medie stagionali, seppur di qualche grado, mentre i valori notturni saranno quelli a registrare gli scostamenti più marcati rispetto al clima consueto di metà aprile.

Il tempo si presenterà spesso incerto, con cieli coperti o velati da nubi che potrebbero localmente dar luogo a deboli piovaschi, talvolta accompagnati da polvere sahariana sospinta dai venti meridionali. Proprio il vento, infatti, sarà un altro protagonista di questa fase: soffierà dai quadranti sud-orientali con intensità moderata, ma potrà temporaneamente rinforzare in alcune aree, contribuendo alla persistenza dell’umidità e al trasporto di sabbia in sospensione.

