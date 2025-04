Meteo Puglia: bel tempo con qualche rovescio, ma da domenica cambia tutto

MeteoWeb

Sulla Puglia si consolida una fase di stabilità atmosferica grazie al rafforzamento dell’alta pressione, che favorisce condizioni prevalentemente soleggiate su gran parte del territorio regionale. Tuttavia, nonostante la prevalenza del bel tempo, non si esclude una certa variabilità, in particolare durante le ore pomeridiane, quando sul Salento potranno svilupparsi isolati e brevi rovesci, frutto di locali fenomeni di instabilità.

Il quadro meteorologico è però destinato a cambiare sensibilmente nel corso del fine settimana. Una massa d’aria fredda di origine artica è in procinto di raggiungere l’Italia, riportando su molte regioni, inclusa la Puglia, un clima decisamente più rigido e fuori stagione. Il calo delle temperature sarà già avvertibile da domenica 6 aprile, ma sarà più marcato nella giornata di lunedì 7, quando a circa 1500 metri di quota si potranno registrare valori anche 10°C inferiori rispetto agli attuali.

L’arrivo di quest’irruzione tardiva di aria fredda comporterà un netto ritorno a condizioni quasi invernali, con venti settentrionali che acuiranno la percezione del freddo. Domenica, inoltre, non si escludono precipitazioni a carattere di acquazzone, specie nelle ore centrali della giornata.

Una vera e propria sorpresa primaverile dal sapore invernale, che costringerà molti a rispolverare giacche e sciarpe per affrontare un inizio di settimana decisamente più freddo del consueto.

