Meteo Puglia: brusco calo termico e instabilità in arrivo domenica

La giornata di domenica 6 aprile segnerà un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche sulla Puglia, con il passaggio da un contesto primaverile stabile a uno decisamente più instabile e freddo. Dopo una mattinata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi e da venti deboli, prevalentemente occidentali, la situazione tenderà a peggiorare rapidamente a partire dalle ore centrali della giornata. Entro il primo pomeriggio, le nuvole cominceranno ad addensarsi a partire dai settori settentrionali della regione, preannunciando l’arrivo del Maestrale.

Il cambio di circolazione porterà con sé un rapido afflusso di aria fredda di origine nord-atlantica, responsabile di un deciso calo delle temperature. In poche ore, infatti, si passerà da valori massimi attorno ai 18-20°C a temperature più tipiche dell’inizio dell’inverno, comprese tra i 6 e i 10°C. Contestualmente, si verificheranno rovesci sparsi, localmente accompagnati da grandine e da qualche episodio temporalesco. Le raffiche di vento settentrionale, anche intense, contribuiranno a far percepire un ulteriore abbassamento termico.

Lunedì 7 aprile la situazione tenderà a migliorare gradualmente, anche se non mancheranno residui fenomeni instabili, in particolare lungo i rilievi e sulle coste adriatiche. Le temperature, però, resteranno ben al di sotto delle medie stagionali, in linea con il tipo di massa d’aria che ha invaso il Mediterraneo.

Il clima freddo e variabile si protrarrà almeno fino a mercoledì 9 aprile. In questo periodo, pur con qualche schiarita, la Puglia continuerà a essere interessata da correnti settentrionali piuttosto rigide per la stagione, che manterranno il quadro termico sotto media. Le precipitazioni saranno sporadiche, con maggiori probabilità sui settori interni e adriatici, ma il vero protagonista sarà il freddo fuori stagione che potrebbe avere conseguenze anche sul piano agricolo.

