Meteo Puglia: brusco peggioramento con freddo e improvvisi temporali

L’arrivo di un fronte freddo ha bruscamente interrotto le miti condizioni primaverili che avevano caratterizzato le ore precedenti in Puglia. Nel corso della giornata, l’ingresso di masse d’aria più fredde ha dato origine a un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, con rovesci, temporali e un netto rinforzo dei venti di tramontana. Il cambiamento è stato rapido e incisivo: in alcune aree, le temperature sono crollate in poche ore da valori prossimi ai 20°C fino a toccare gli 11°C, segnando una vera e propria svolta meteorologica.

Le precipitazioni si sono rivelate particolarmente intense nel Salento occidentale, dove si registrano fenomeni temporaleschi accompagnati da raffiche di vento sostenute. Questo impulso freddo, di origine nord-atlantica, ha così impattato la regione con forza, segnando un cambio di scenario repentino e inatteso rispetto alla stabilità che aveva dominato fino al primo mattino.

Le previsioni per i prossimi giorni indicano un progressivo miglioramento del tempo, seppur con una residua instabilità che potrà ancora interessare le aree interne e i settori orientali, soprattutto nella giornata di lunedì 7 aprile. Il clima resterà comunque freddo per il periodo, con valori termici decisamente al di sotto della media stagionale. Questo scenario di variabilità, accompagnato da correnti settentrionali, proseguirà almeno fino a mercoledì 9 aprile, con scarse probabilità di precipitazioni significative, limitate a fenomeni isolati.

A partire da giovedì 10 aprile è atteso un graduale rialzo delle temperature, che segnerà l’avvio di una nuova fase più mite e stabile, compatibile con la stagione primaverile.

