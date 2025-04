Meteo Puglia: il tempo migliora ma resta l’instabilità, temporali sul Salento

MeteoWeb

Il tempo in Puglia mostra segnali di miglioramento, ma la stabilità resta ancora lontana. Nonostante un avvio di giornata sereno e caratterizzato da ampie schiarite, la situazione meteorologica è destinata a mutare nel corso delle ore, in particolare sul Salento. A partire dalla tarda mattinata, infatti, è previsto un aumento della nuvolosità che potrebbe evolvere in nuovi episodi di instabilità atmosferica.

Le ore centrali della giornata di mercoledì si preannunciano dunque dinamiche, con la possibilità di temporali a carattere sparso, accompagnati localmente da grandinate. Le aree maggiormente esposte a questi fenomeni saranno i settori meridionali del Salento, che si confermano i più vulnerabili alle incursioni temporalesche. Successivamente, l’instabilità tenderà a propagarsi verso nord-ovest, coinvolgendo con minore intensità le zone interne e ioniche del Tarantino.

Nonostante il miglioramento generale rispetto ai giorni precedenti, resta quindi consigliabile non farsi trovare impreparati: un ombrello potrebbe tornare utile nelle ore centrali della giornata. I venti, prevalentemente settentrionali, contribuiranno a mantenere una certa variabilità nell’atmosfera, impedendo una vera e propria guarigione meteorologica. In sintesi, il tempo in Puglia è in via di miglioramento, ma la prudenza resta d’obbligo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

