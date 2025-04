Meteo Puglia: migliora il tempo, ma all’orizzonte torna il freddo

MeteoWeb

In Puglia si sta consolidando un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che già nel corso del pomeriggio garantisce una situazione di maggiore stabilità con spazi di cielo parzialmente soleggiati. Tuttavia, le giornate non saranno completamente esenti da fenomeni: al mattino e nuovamente in serata, sono attese maggiori coperture nuvolose, accompagnate localmente da brevi temporali, sebbene di intensità contenuta e distribuzione irregolare. Guardando ai prossimi giorni, l’attenzione è rivolta a una possibile nuova irruzione di aria fredda, attesa tra il 6 e il 7 aprile. L’evoluzione di questo impulso artico-continentale è ancora in fase di monitoraggio, ma i primi segnali mostrano una potenziale discesa delle temperature accompagnata da condizioni di spiccata instabilità.

Non si esclude la possibilità di precipitazioni a carattere nevoso sui rilievi, con quota neve intorno agli 800-1000 metri e, in alcuni casi, anche localmente al di sotto di tale soglia.

Particolarmente delicato è il tema delle gelate tardive, che potrebbero rappresentare un serio rischio per le colture agricole della regione. Le temperature minime, in presenza di cieli sereni e scarsa ventilazione notturna, potrebbero scendere a livelli tali da causare danni significativi alle fioriture già in fase avanzata. In un contesto primaverile segnato da frequenti sbalzi termici, sarà fondamentale seguire con attenzione l’evoluzione dei prossimi aggiornamenti previsionali per comprendere meglio entità e impatto di questa possibile nuova fase fredda.

