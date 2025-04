Meteo Puglia: nubi, rialzo termico e fugaci piovaschi

MeteoWeb

Sull’Italia meridionale si va delineando un’evoluzione atmosferica di chiaro stampo instabile, legata all’approfondimento di una circolazione depressionaria centrata sulla Puglia. Tale configurazione barica è destinata a determinare un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli progressivamente più nuvolosi e prime precipitazioni, seppur deboli, attese a partire dalle ore serali. Si tratta di un cambiamento graduale ma significativo, favorito dall’ingresso di masse d’aria umida in quota, trasportate da correnti sud-occidentali, che andranno via via intensificandosi.

L’inizio della nuova settimana sarà dunque caratterizzato da un cielo in prevalenza coperto o molto nuvoloso su gran parte del territorio pugliese e delle regioni limitrofe. Questo scenario è il risultato della persistenza di flussi umidi provenienti dal bacino del Mediterraneo occidentale, i quali contribuiranno non solo a mantenere elevata la copertura nuvolosa, ma anche a innescare un rialzo termico generalizzato. Le temperature, infatti, tenderanno ad aumentare, portandosi su valori superiori alle medie stagionali, complice la presenza di venti tesi di Scirocco, che spireranno con costanza dal settore sud-orientale, accentuando la sensazione di mitezza e umidità.

Nei giorni successivi non si prevede un deciso miglioramento: il quadro meteorologico rimarrà piuttosto variabile, con alternanza di schiarite e addensamenti nuvolosi, e la possibilità di isolati e brevi piovaschi non potrà essere esclusa, specie nelle ore centrali del giorno o lungo i rilievi. Le precipitazioni, comunque, si presenteranno in forma localizzata e di debole intensità, senza dare luogo a fenomeni significativi.

