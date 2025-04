Meteo Puglia: la sabbia del Sahara offusca la Domenica delle Palme

MeteoWeb

La Puglia si trova attualmente sotto l’influenza di un campo di alta pressione che garantisce condizioni meteorologiche stabili e ampiamente soleggiate su tutto il territorio. Questo scenario di tempo mite e asciutto è destinato a proseguire anche nel fine settimana, grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale che favorirà un ulteriore aumento delle temperature e una generale stabilità atmosferica.

Tuttavia, la situazione inizierà a mutare proprio in concomitanza con la Domenica delle Palme, portando con sé i primi segnali di un cambiamento più significativo atteso per l’inizio della prossima settimana. La giornata di domenica 13 aprile inizierà all’insegna del bel tempo, con cieli in prevalenza sereni o solo leggermente velati e un clima particolarmente mite. I venti, inizialmente deboli dai quadranti meridionali, tenderanno a rinforzarsi dal mezzogiorno in poi, preannunciando l’arrivo di masse d’aria più umide.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente da nord verso sud, portando con sé un diffuso velo di polvere sahariana sospesa nell’atmosfera. Questo fenomeno, ormai sempre più frequente durante le ondate di scirocco, renderà i cieli opachi e lattiginosi, offuscando in parte la luminosità della giornata. Nonostante l’ingresso della nuvolosità, le temperature massime si manterranno stazionarie, oscillando tra i 16 e i 23°C, mentre le minime saranno in lieve rialzo, comprese tra gli 8 e i 13°C.

A partire da lunedì è atteso un ulteriore aumento della copertura nuvolosa su tutta la regione. Questa evoluzione sarà accompagnata da un incremento dell’instabilità atmosferica, che nei giorni successivi potrebbe dar luogo a sporadiche precipitazioni.

