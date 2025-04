Meteo Puglia: torna lo Scirocco, caldo in arrivo e cieli giallastri

MeteoWeb

Una svolta importante è in arrivo sul fronte meteorologico per la Puglia. Dopo una fase dominata da correnti artiche che hanno mantenuto il clima fresco e asciutto, nei prossimi giorni si assisterà a un deciso cambio di circolazione atmosferica. L’aria fredda lascerà progressivamente spazio a masse d’aria calda di origine subtropicale, in risalita dal Nord Africa, che investiranno il territorio regionale a partire da domenica sera, portando con sé una serie di effetti significativi.

L’atmosfera sarà inizialmente stabile e caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature in rapido aumento. Già nella giornata di sabato, si attendono valori massimi fino a 20°C e oltre, soprattutto lungo il versante ionico. A seguire, l’aumento termico interesserà anche le altre zone della regione, accompagnato da un progressivo cambiamento delle condizioni del cielo. Dalla sera di domenica, infatti, è previsto l’arrivo di una copertura nuvolosa di tipo stratiforme, che persisterà anche nei giorni successivi, pur senza dare origine a fenomeni piovosi rilevanti, fatta eccezione per qualche locale e debole piovasco atteso nella giornata di martedì.

Il vento sarà inizialmente moderato dai quadranti nord-occidentali, ma si attenuerà rapidamente per poi ruotare da sud-est, con un progressivo rinforzo. Questo cambiamento nella ventilazione rappresenta un ulteriore segnale del mutamento in atto. A partire da domenica notte, infatti, si assisterà al ritorno dello Scirocco, che tornerà a soffiare con crescente intensità su gran parte della Puglia.

Uno degli effetti più evidenti dell’avvezione calda sarà la sospensione nell’atmosfera di elevate concentrazioni di sabbia sahariana. Le intense correnti meridionali trasporteranno grandi quantità di polvere desertica, che andranno a tingere il cielo di tonalità opache e giallastre, tipiche dei cosiddetti “cieli sporchi” da Scirocco. Oltre a ridurre la visibilità e a modificare l’aspetto del cielo, queste particelle potranno depositarsi al suolo nel caso di eventuali piovaschi, generando il fenomeno noto come “pioggia sporca”.

