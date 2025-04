Meteo Puglia: torna il sole, ma il freddo insiste fino a metà settimana

MeteoWeb

Un campo di alta pressione torna ad abbracciare la Puglia, riportando condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni su gran parte del territorio regionale. Le prossime ore saranno dunque caratterizzate da tempo asciutto e soleggiato, con soltanto qualche isolato annuvolamento atteso nel corso della serata, senza fenomeni degni di nota. Nonostante il miglioramento generale, permangono residui segnali di instabilità, in particolare lungo i rilievi e sulla fascia adriatica della regione. Si tratta, tuttavia, di episodi locali e di debole entità, inseriti in un quadro climatico che resta ancora influenzato da correnti fredde settentrionali. Tali flussi, anomali per il periodo, mantengono le temperature su valori sensibilmente inferiori alla media stagionale, contribuendo a rendere l’atmosfera decisamente più rigida rispetto a quanto ci si aspetterebbe nel cuore della primavera.

Anche nei prossimi giorni, almeno fino a mercoledì 9 aprile incluso, la Puglia continuerà a essere interessata da questa massa d’aria fredda. Il tempo sarà variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti, ma con poche occasioni per precipitazioni, che saranno comunque isolate e brevi. La tendenza a medio termine lascia però intravedere un cambiamento: da giovedì 10 in poi si prevede un progressivo rialzo termico, che porterà le temperature a valori più in linea con le medie del periodo, segnando così l’avvio di una fase più mite e tipicamente primaverile.

