Meteo Puglia: dalla mitezza alla svolta fredda di domenica

MeteoWeb

In Puglia si vive un momento dal sapore primaverile, con giornate in gran parte soleggiate e temperature gradevoli, ma il quadro meteorologico resta tutt’altro che stabile. Nonostante il sole continuerà a prevalere su buona parte del territorio regionale, soprattutto nelle ore del mattino, non si può escludere una certa instabilità localizzata. Nelle ore centrali della giornata, infatti, aumenterà la nuvolosità, specialmente sulle aree ioniche e sul Capo di Leuca, dove saranno possibili rovesci sparsi e occasionali temporali, seppur di breve durata.

Questo assaggio di primavera, tuttavia, avrà vita breve. Una perturbazione in arrivo dal Nord Europa attraverserà rapidamente il versante adriatico nella giornata di domenica, determinando un cambiamento netto delle condizioni meteo. Il transito del fronte freddo sarà accompagnato da rovesci sparsi e, localmente, anche da episodi di grandine, segno dell’ingresso di masse d’aria più fredde di origine artica. Il peggioramento sarà repentino, ma altrettanto veloce sarà il ritorno a condizioni più stabili, con un generale miglioramento atteso già dalla serata di domenica.

Il passaggio perturbato lascerà in eredità una nuova fase meteorologica caratterizzata da cieli in prevalenza sereni, ma con la possibilità di una modesta variabilità legata all’influenza marittima, specie nelle ore più fredde o lungo la fascia costiera. Non si tratterà però di instabilità significativa, quanto piuttosto di fenomeni di passaggio di scarsa entità.

Il vento subirà un rinforzo sensibile, con una rotazione dai quadranti occidentali verso nord, portando raffiche sostenute e un generale calo termico. Le temperature, infatti, cominceranno a scendere dalla sera di domenica, e da lunedì si registreranno valori inferiori alle medie del periodo, riportando un clima decisamente più fresco, in netto contrasto con il tepore dei giorni precedenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.