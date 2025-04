Meteo Puglia, temperature miti e temporali locali: in arrivo nuova instabilità

MeteoWeb

La giornata odierna ha regalato alla Puglia un clima tipicamente primaverile, con temperature piacevoli e cieli variabili. Tra le località più miti, si è distinta Taurisano, in provincia di Lecce, che ha fatto registrare la temperatura massima più alta della regione, sfiorando i 26 gradi. All’opposto, la località più fresca è stata Martina Franca, dove la colonnina di mercurio si è fermata intorno ai 15 gradi, evidenziando la variabilità termica tra le diverse aree del territorio pugliese.

Accanto al clima mite, non sono mancati episodi di instabilità. Nelle ultime ore, infatti, si sono sviluppati temporali sparsi tra le province di Bari, Taranto, Brindisi e nel sud-est del Salento. Fenomeni tipicamente convettivi, nati dal contrasto tra aria mite nei bassi strati e infiltrazioni più fresche in quota, che hanno dato luogo a rovesci localizzati e, in alcuni casi, a brevi ma intensi temporali.

Lo scenario meteorologico, tuttavia, è destinato a cambiare nel corso della settimana. Le proiezioni indicano un progressivo aumento dell’instabilità, determinato dal passaggio di almeno due “gocce fredde” di origine nord-atlantica. Queste saccature in quota, caratterizzate da aria più fredda e umida, attraverseranno la penisola portando una fase più dinamica e potenzialmente instabile, specie nelle ore centrali della giornata.

I fenomeni attesi avranno una distribuzione irregolare, ma tenderanno a svilupparsi con maggiore probabilità lungo i settori interni e montuosi, in particolare sull’entroterra molisano, sull’Appennino lucano, sulla Daunia e lungo il versante delle Murge. Qui potranno formarsi rovesci e temporali a evoluzione diurna, con la possibilità che le precipitazioni si estendano localmente fino alla fascia costiera adriatica, sospinte dai venti in quota e dall’orografia del territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.