Meteo Puglia: vento forte, sabbia sahariana e clima mite

Dopo una breve tregua, la Puglia si prepara a fare nuovamente i conti con condizioni meteorologiche ben note in questo periodo dell’anno. È infatti in arrivo un nuovo rinforzo dei venti di Scirocco, che già nelle prossime ore inizieranno a intensificarsi sensibilmente su gran parte della regione. Le raffiche saranno particolarmente marcate lungo le aree costiere e nelle zone interne del Salento e della Puglia meridionale, dove si potranno raggiungere velocità comprese tra i 60 e gli 80 km/h, specie all’inizio della prossima settimana.

Oltre al vento, l’atmosfera sarà resa ancora più particolare dalla presenza di pulviscolo sahariano in sospensione, che renderà il cielo velato o addirittura lattiginoso, con tonalità giallastre o aranciate soprattutto durante le ore centrali della giornata. Questo fenomeno, tipico delle correnti meridionali in arrivo dal Nord Africa, sarà ben visibile e avrà effetti anche sulla qualità dell’aria e sulla visibilità.

Il clima si manterrà insolitamente mite, con temperature che si attesteranno su valori superiori alla media stagionale. L’effetto combinato dello Scirocco e dell’aria calda in arrivo in quota contribuirà a mantenere una sensazione termica quasi primaverile, pur in un contesto ventoso e polveroso.

Tuttavia, questo scenario non durerà a lungo. A partire da lunedì, è atteso un progressivo cambiamento: la copertura nuvolosa aumenterà in modo diffuso su tutto il territorio regionale, preludio a un peggioramento più marcato previsto per i giorni successivi. Sebbene le precipitazioni saranno inizialmente sporadiche e irregolari, non si esclude la possibilità di piogge più organizzate nel prosieguo della settimana.

Si apre dunque una nuova fase meteorologica dinamica per la Puglia, che alternerà condizioni di vento intenso e cieli sahariani a una graduale ripresa dell’instabilità. Sarà importante seguire gli aggiornamenti quotidiani per monitorare l’evoluzione del tempo e l’eventuale impatto dei fenomeni previsti.

