Maltempo, tempesta Hans: l’occhio dei satelliti svela i danni nel Nord Italia

Negli ultimi giorni, il Nord Italia è stato teatro di una violenta ondata di maltempo che ha lasciato dietro di sé una lunga scia di danni. La tempesta Hans, alimentata da masse d’aria instabili provenienti dall’Atlantico, ha colpito in modo particolarmente severo regioni come Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e parte della Toscana. Ma è grazie alle immagini ad alta risoluzione della missione Sentinel-2 del programma europeo Copernicus che è stato possibile osservare con precisione l’estensione e la gravità degli eventi accaduti.

I dati raccolti dai satelliti permettono non solo di documentare ciò che è successo, ma anche di supportare operazioni di soccorso, monitoraggio e pianificazione della ripresa.

Alluvioni e frane: il territorio non ha retto all’impatto

Il primo effetto evidente della tempesta è stato l’ingrossamento repentino dei fiumi. In particolare, la Dora Baltea, nel tratto piemontese a nord-est di Chivasso, ha superato le soglie di sicurezza, generando allagamenti su un’area di circa 50 km². I satelliti mostrano campi agricoli sommersi da oltre tre metri d’acqua: un quadro drammatico che traduce in numeri la gravità della situazione.

Anche le zone collinari e montane non sono state risparmiate. Le precipitazioni insistenti hanno innescato smottamenti e frane in diverse province del Piemonte, tra cui Biella, Torino e Verbano-Cusio-Ossola. Il terreno saturo, già indebolito, ha ceduto in più punti, causando danni alla viabilità e mettendo a rischio infrastrutture pubbliche e private.

Infrastrutture in crisi e mobilità compromessa

Le conseguenze del maltempo non si sono fermate al suolo agricolo. Autostrade e ferrovie hanno subito chiusure e interruzioni. Un esempio emblematico è la tratta della Torino-Aosta tra Scarmagno e Ivrea, chiusa a causa dell’allagamento del sedime stradale. A Biella, la stazione ferroviaria è stata completamente bloccata, con la sospensione del traffico ferroviario e l’adozione di trasporti alternativi su gomma – resi però difficoltosi dagli stessi allagamenti.

Sentinel-2: immagini satellitari per leggere il disastro

Una delle risorse più preziose in questo contesto è rappresentata dall’osservazione satellitare in tempo reale. Le immagini acquisite dai satelliti Sentinel-2 utilizzano la tecnologia dei falsi colori per permettere una chiara interpretazione del territorio.

Le zone allagate appaiono in tonalità blu, rendendo immediatamente visibili le aree sommerse .

appaiono in tonalità blu, rendendo immediatamente visibili le . I centri abitati , visualizzati in rosso, si distinguono chiaramente dai paesaggi rurali.

, visualizzati in rosso, si distinguono chiaramente dai paesaggi rurali. La vegetazione attiva spicca in verde brillante, utile per valutare l’impatto delle precipitazioni sul suolo.

Questa metodologia permette di valutare in pochi minuti l’estensione dell’emergenza, individuare le zone critiche e pianificare con efficacia gli interventi.

Un impatto economico pesante, soprattutto sull’agricoltura

Il bilancio economico, seppur ancora in aggiornamento, si preannuncia pesante. Solo tra le campagne del Canavese, Ciriacese e la piana di Ivrea, si stima la perdita di oltre 1.000 ettari di coltivazioni, con danni diretti superiori ai 2 milioni di euro. Una cifra destinata a salire includendo i costi di risemina, ripristino del suolo e ricostruzione delle infrastrutture rurali.

Inoltre, l’erosione del terreno e la perdita di fertilità causate dalla piena di torrenti come il Malone e l’Orco, rappresentano danni a lungo termine per l’agricoltura.

Allerta meteo e risposta delle istituzioni

Le autorità regionali e la Protezione Civile hanno attivato allerta rossa e arancione per rischio idraulico e idrogeologico in diverse aree. Il Piemonte è stato tra i territori più colpiti, ma anche Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono sotto osservazione.

Le squadre di soccorso sono state mobilitate per mettere in salvo la popolazione e il bestiame, monitorare argini e arginature e prevenire ulteriori cedimenti del terreno.

Un esempio di tecnologia al servizio della sicurezza

Le immagini satellitari Sentinel-2 non si limitano a fornire uno scatto dall’alto. Sono strumenti di analisi multispettrale che, integrati con i dati a terra, supportano la gestione delle crisi ambientali, aiutano a quantificare i danni e consentono una risposta più rapida da parte delle autorità.

“Le immagini satellitari, integrate con i dati raccolti a terra, sono ormai indispensabili per la gestione delle emergenze ambientali e la valutazione dei danni su vasta scala.”

Conclusione: imparare dalla crisi per prevenire il futuro

La tempesta Hans ha dimostrato quanto il nostro territorio sia vulnerabile agli eventi estremi e quanto sia essenziale investire in prevenzione, tecnologie di monitoraggio e resilienza infrastrutturale.

L’impiego dei satelliti e dei dati ad alta risoluzione rappresenta oggi una risorsa strategica non solo per affrontare le emergenze, ma anche per costruire un futuro più sicuro, consapevole e sostenibile.

