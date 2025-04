Meteo Trentino, attesa pioggia anche intensa fino a sera

MeteoWeb

Prosegue fino a sera l’ondata di maltempo che da ieri interessa anche il Trentino. Finora, alle ore 12, sono caduti mediamente 30 – 70 mm con massimi localmente superiori a 100 mm e massimo assoluto misurato a Pian delle Fugazze pari a ben 162 mm. Le temperature in quota sono diminuite e con esse la quota neve che attualmente è a circa 1800 – 2000 m. Nelle prossime ore gli intensi flussi sudorientali sono previsti attenuare gradulamente ma, con l’ingresso di aria più fredda in quota, tenderà ad aumentare l’instabilità: fino a sera sono attese precipitazioni a tratti intense e a carattere temporalesco, più persistenti sui settori sudorientali dove già si sono registrate le precipitazioni più abbondanti e dove entro la tarda serata odierna potrebbero cadere altri 30 – 50 mm di pioggia mentre quantitativi inferiori sono previsti sul resto del territorio. In prossimità dei rovesci o dei temporali si potranno verificare forti raffiche di vento, graupel, gragnola o grandine di piccole dimensioni. I venti sono risultati a tratti forti a quote medio alte e localmente si sono misurate raffiche superiori a 80 – 100 km/h mentre nelle valli le raffiche sono risultate meno intense. Fatta eccezione per Tesero dove si è misurata una raffica di 85 km/h, le raffiche a quote basse, finora, sono state meno intense. Non è escluso tuttavia che forti raffiche si possano verificare nelle prossime ore, specie nelle prossime 2 ore e, in prossimità degli eventuali temporali, fino a sera. Il livello dei corsi d’acqua si sta alzando come da previsioni, per quanto riguarda quelli del territorio sudorientale. In base alla situazione attuale non si dovrebbero raggiungere criticità elevate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.