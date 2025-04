Meteo Trentino: precipitazioni abbondanti, gragnola e raffiche di vento

MeteoWeb

Almeno fino alla sera di domani, giovedì 24 aprile, anche il Trentino sarà interessato dalle condizioni di instabilità che si registrano sull’arco alpino, con precipitazioni che potranno risultare a tratti diffuse e localmente a carattere di rovescio o temporale. Lo comunica Meteotrentino. Non è escluso che le precipitazioni possano, su aree ristrette, risultare abbondanti, assumere carattere di gragnola o grandine di piccole dimensioni ed essere accompagnate da forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di giovedì alla sera di venerdì, i venti tenderanno a disporsi da nord con raffiche moderate o forti specie nelle zone esposte e nelle valli orientate nord-sud.

