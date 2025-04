Meteo Umbria: sfonda l’aria artica, crollo termico e rischio gelate tardive

MeteoWeb

Dopo giornate dal sapore quasi estivo, con temperature massime che in molte località umbre hanno superato i 20°C accompagnate da cieli prevalentemente sereni, la situazione meteorologica è destinata a cambiare bruscamente. Un impulso freddo di matrice artica ha già iniziato a interessare le regioni centro-orientali dell’Italia e, nel corso della giornata, si sta rapidamente propagando lungo la fascia adriatica, coinvolgendo anche l’Umbria.

Questo repentino peggioramento è accompagnato da un incremento della nuvolosità, in particolare sui settori orientali e lungo la dorsale appenninica, dove non sono escluse brevi precipitazioni. A quote superiori ai 1200 metri, tali fenomeni potrebbero assumere carattere nevoso, soprattutto sui versanti esposti a est. Anche aree più interne e occidentali della regione potranno essere interessate da locali piovaschi.

A sostenere questa ondata fredda saranno venti moderati provenienti da nord-est, che diverranno più incisivi in serata, contribuendo a un progressivo rasserenamento del cielo ma anche a un sensibile calo termico. Nella mattina di lunedì 7 aprile, le temperature si presenteranno in netta diminuzione, con un clima tipicamente invernale. La presenza del vento dovrebbe limitare la formazione di brinate e gelate diffuse, che resteranno confinate alle valli interne e alle aree montane.

Il quadro meteorologico rimarrà stabile nei giorni successivi, con cieli sereni ma ancora sotto l’influsso di correnti nord-orientali, la cui intensità tenderà progressivamente ad attenuarsi. Tuttavia, la notte tra lunedì e martedì potrebbe risultare critica dal punto di vista delle temperature minime, con il rischio di gelate che si estenderà anche alle pianure umbre. Una minaccia che si confermerà anche nella notte seguente, tra martedì e mercoledì, nonostante un lieve rialzo delle temperature massime diurne. Questo sarà dovuto al deposito di aria fredda nei bassi strati e al contenuto ridotto di umidità, condizioni ideali per il ritorno di gelate tardive.

Tali eventi, un tempo considerati eccezionali, sembrano ormai inserirsi con sempre maggiore frequenza all’interno di una nuova normalità climatica, frutto di inverni miti seguiti da improvvisi e repentini ritorni di freddo. Una dinamica che merita attenzione, in particolare per le implicazioni sul settore agricolo e sulla gestione del territorio.

