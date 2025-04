Meteo Umbria: aria artica in arrivo, sarà una settimana invernale

MeteoWeb

In Umbria sta per prendere il via un periodo meteorologico decisamente insolito per aprile, caratterizzato da tempo stabile ma decisamente freddo per la stagione, con almeno una settimana o dieci giorni di clima invernale. L’attuale quadro atmosferico, infatti, indica un imminente afflusso di aria artica che porterà temperature significativamente inferiori alla media del periodo e il rischio concreto di gelate tardive e brinate, soprattutto nelle zone pianeggianti e nelle valli interne appenniniche della regione.

Già nei prossimi giorni, fino alla giornata di domenica, si manterrà un tempo stabile e soleggiato su tutta l’Umbria, accompagnato tuttavia da temperature minime notturne al limite dello zero termico nelle zone pianeggianti e addirittura sotto lo zero nelle conche e vallate interne, a causa dell’attenuazione progressiva dei venti di grecale, protagonisti degli ultimi giorni.

La situazione più preoccupante inizierà però da domenica sera e soprattutto lunedì 7 aprile, quando un impulso di aria fredda di origine artica raggiungerà rapidamente il centro Italia. Secondo le attuali proiezioni dei modelli meteo, questo impulso sarà caratterizzato da aria estremamente secca, che favorirà cieli sereni ma farà abbassare drasticamente le temperature. Proprio la notte tra lunedì e martedì sarà il momento critico: infatti, se come sembra plausibile il vento dovesse cessare improvvisamente, si creeranno condizioni perfette per un’intensa dispersione di calore, con minime che potrebbero facilmente scendere diversi gradi sotto zero.

Questo scenario, che al momento rimane ancora parzialmente incerto e dipendente dall’effettiva presenza o assenza del vento nelle ore notturne, costituisce una minaccia concreta per l’agricoltura regionale. Le colture frutticole e orticole sono già in una fase avanzata di fioritura e allegagione, a causa di un inverno mite che ha favorito fioriture anticipate; pertanto, una gelata tardiva avrebbe conseguenze potenzialmente devastanti, causando ingenti danni economici agli agricoltori umbri.

È ormai, purtroppo, una sorta di paradossale consuetudine assistere a inverni particolarmente miti che anticipano le fasi vegetative delle piante, seguiti però da bruschi ritorni di freddo tardivi che mettono a repentaglio la produzione agricola annuale.

