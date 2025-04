Meteo Umbria: in arrivo una fase instabile con temperature sopra la media

MeteoWeb

L’Umbria si prepara a vivere una fase meteorologica più dinamica e instabile, dopo una giornata che ha mostrato il volto più mite e sereno della primavera. Le condizioni odierne, infatti, sono state caratterizzate da cieli prevalentemente soleggiati e temperature massime ben oltre le medie stagionali, con valori che in molte località hanno superato i 20°C, richiamando più il clima della tarda primavera che quello di metà aprile.

Tuttavia, già da domani, sabato 12 aprile, lo scenario comincerà a mutare gradualmente. Dall’ovest inizierà ad affluire nuvolosità stratificata, segnale dell’approssimarsi di una vasta perturbazione attualmente in azione sulla penisola iberica. Questa struttura ciclonica, nel corso dei prossimi giorni, inizierà a influenzare anche il Centro Italia, aprendo una fase caratterizzata da cieli spesso nuvolosi e da precipitazioni intermittenti, che potrebbero risultare significative nel bilancio settimanale, anche sul territorio umbro.

Le prime piogge sono attese già da domenica, distribuite in modo irregolare e verosimilmente miste a sabbia in sospensione, a causa dell’abbondante presenza di polveri sahariane trasportate dalle correnti sud-occidentali. Il peggioramento più marcato, però, è previsto da lunedì 14 aprile, quando l’ingresso più diretto del fronte perturbato dovrebbe determinare una maggiore organizzazione dei fenomeni. Il prosieguo della settimana appare orientato verso un’evoluzione instabile, con maggiore coinvolgimento delle regioni centro-settentrionali italiane, tra cui l’Umbria.

Oltre alle precipitazioni, si conferma anche un ulteriore rialzo termico, alimentato da masse d’aria miti di origine subtropicale. Questo comporterà temperature sopra la norma, almeno nella prima parte della settimana, in un contesto atmosferico che sarà spesso accompagnato da venti sostenuti e cieli opachi, a tratti lattiginosi, per la presenza delle sabbie desertiche in quota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

