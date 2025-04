Meteo Umbria: brusco calo termico e rischio gelate tardive

MeteoWeb

La giornata odierna in Umbria è stata caratterizzata da temperature miti, con valori massimi che hanno superato localmente i 20°C, proseguendo la tendenza già osservata nella giornata di ieri. Tuttavia, questo scenario è destinato a mutare rapidamente a causa dell’arrivo sull’Italia di un fronte freddo di origine artica. Sebbene gli effetti più intensi del fronte colpiranno altre aree del Paese, anche l’Umbria verrà interessata da un afflusso di aria insolitamente fredda per il periodo.

Il cambiamento inizierà a farsi sentire nel corso di domenica, quando un veloce impulso perturbato porterà deboli precipitazioni, più probabili lungo i settori appenninici e le aree pedemontane. In queste zone, nel tardo pomeriggio e in serata, potrebbero verificarsi nevicate fino a quote collinari, complice il calo delle temperature e la rotazione dei venti dai quadranti settentrionali, con raffiche moderate di tramontana.

Lunedì 7 aprile sarà una giornata di transizione, con ampie schiarite ma anche con un’intensa ventilazione da nord-est, responsabile di un ulteriore raffreddamento dell’aria. Il grecale, pur gelido, potrebbe rappresentare un elemento favorevole nel limitare la formazione di gelate notturne tra lunedì e martedì, impedendo un eccessivo irraggiamento termico. Tuttavia, la situazione si farà più critica tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile, quando il rischio di gelate tardive tornerà a salire, soprattutto in presenza di cielo sereno e assenza di vento.

Preoccupano in particolare i segnali già osservati nelle ultime ore: nonostante le temperature massime molto elevate registrate ieri, questa mattina si sono verificate brinate in diverse aree pianeggianti della regione. Un segnale che lascia presagire condizioni ancora più favorevoli al gelo nelle prossime notti, quando l’aria artica raggiungerà il suo apice. Per le colture già in fase avanzata si tratta di una minaccia concreta, e l’auspicio è che la ventilazione possa mitigare almeno in parte gli effetti termici più estremi.

