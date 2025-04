Meteo Umbria: in arrivo caldo primaverile e cieli velati, pioggia da lunedì

MeteoWeb

Il quadro meteorologico sull’Umbria sta evolvendo verso una fase più mite, con un progressivo aumento delle temperature atteso nei prossimi giorni. Dopo il passaggio di una perturbazione durante la notte, che ha interessato principalmente le aree sud-occidentali della regione con fenomeni deboli e isolati, la situazione sta gradualmente migliorando. I modelli previsionali avevano ipotizzato un coinvolgimento più marcato del territorio umbro, ma nella realtà i fenomeni piovosi sono risultati limitati e circoscritti.

Con il miglioramento delle condizioni atmosferiche, si assisterà a un progressivo rialzo delle temperature, che porterà le massime a toccare valori prossimi ai 20°C, soprattutto tra sabato e domenica. L’aria mite sarà accompagnata da una fase iniziale di tempo stabile, sebbene già a partire da sabato siano attese le prime velature, segnale dell’approssimarsi di una nuova perturbazione atlantica.

Questa nuova fase sarà caratterizzata dall’ingresso di correnti meridionali, in particolare di Scirocco, che apporteranno non solo un’ulteriore spinta termica ma anche un possibile trasporto di pulviscolo sahariano in sospensione, responsabile della tipica colorazione opaca del cielo. Il cielo si presenterà quindi progressivamente più nuvoloso, soprattutto nella giornata di domenica 13 aprile, quando la nuvolosità risulterà diffusa, ma con assenza di precipitazioni significative.

Le piogge, infatti, sembrano destinate a raggiungere la regione soltanto a partire da lunedì 14 aprile, quando la perturbazione in avvicinamento dovrebbe iniziare a produrre i suoi effetti più concreti anche sull’Umbria. Al momento, tuttavia, la dinamica resta ancora soggetta a variazioni e sarà fondamentale seguire i prossimi aggiornamenti per avere un quadro più preciso sull’evoluzione meteorologica della prossima settimana.

Intanto, ci attende un weekend dal clima più mite, con valori diurni gradevoli e cieli via via più coperti. Un preludio a un cambiamento più marcato, che potrebbe riportare instabilità all’inizio della nuova settimana.

