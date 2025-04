Meteo Umbria: freddo in arrivo, possibili danni alle colture

MeteoWeb

Il ritorno del freddo in Umbria desta crescente preoccupazione in vista della prossima settimana. Le temperature minime registrate questa mattina in diverse aree della regione non fanno ben sperare: il termometro si è avvicinato pericolosamente allo zero in molte località, specialmente nelle zone riparate dal vento, come la Valle Umbra. Questo dato assume un peso ancora maggiore se si considera che l’irruzione più intensa di aria fredda è attesa a partire dalla notte tra domenica 6 e lunedì 7 aprile.

Sebbene le ultime elaborazioni modellistiche abbiano lievemente rivisto al rialzo le temperature previste in quota, il rischio di gelate tardive rimane elevato e, anzi, sembra estendersi anche alla mattina di mercoledì, oltre a quella di martedì. In un contesto climatico come quello attuale, in cui la vegetazione è già in pieno risveglio primaverile, un simile ritorno del gelo potrebbe provocare danni rilevanti alle colture, specie nei fondovalle e nelle aree più esposte.

L’unico elemento che potrebbe mitigare gli effetti di questa ondata di freddo è rappresentato dal vento. La sua persistenza potrebbe impedire un eccessivo raffreddamento al suolo, limitando così la formazione di brinate notturne. Tuttavia, i dati raccolti nelle ultime ore mostrano come le zone sottovento siano già ora vulnerabili, e questo prima ancora che l’aria fredda di origine artica entri pienamente nel bacino centrale italiano.

Con l’approssimarsi dell’evento, ci si avvicina a una fase di osservazione meteorologica quasi in tempo reale. A meno di 48 ore dal previsto cambiamento, l’attenzione si sposta ora sull’evoluzione dei modelli previsionali più aggiornati, nella speranza che qualche dettaglio dell’ultimo momento possa giocare a favore e ridurre l’impatto di questo improvviso ritorno dell’inverno.

