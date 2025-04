Meteo Umbria: massime in aumento, ma da lunedì rischio gelate

MeteoWeb

L’Umbria sta vivendo in questi giorni un’interessante fase di transizione meteorologica, con un andamento termico che presenta un netto contrasto tra le temperature minime e quelle massime. Le ultime notti, infatti, hanno visto un calo deciso delle minime, soprattutto nelle zone montane e nei fondovalle appenninici, dove si sono registrati valori inferiori allo zero. Un dato che, seppur non eccezionale per il periodo, si inserisce in un contesto stagionale ormai avanzato, con conseguenze potenzialmente significative per l’agricoltura.

Nel frattempo, le temperature massime sono previste in aumento fino a sabato, con punte che potrebbero raggiungere i 17-18°C, grazie alla temporanea presenza di correnti più miti. Ma si tratta di un miglioramento effimero: a partire da domenica è atteso un nuovo impulso di aria fredda, di matrice artica, che inizierà a interessare le regioni nord-orientali italiane, portando un progressivo aumento della nuvolosità anche sull’Umbria, accompagnato da possibili rovesci localizzati nel corso del pomeriggio.

L’ingresso più marcato della massa d’aria fredda è atteso per lunedì 7 aprile, quando l’Umbria sarà investita da venti tra moderati e forti provenienti dai quadranti settentrionali. Anche se i fenomeni precipitativi associati saranno di debole intensità, l’impatto principale sarà rappresentato dal sensibile calo delle temperature.

Il nodo cruciale, tuttavia, si giocherà nelle ore notturne tra lunedì e martedì 8 aprile. Qualora i venti dovessero attenuarsi in maniera significativa, si aprirebbe lo scenario di un repentino raffreddamento notturno, con temperature minime che potrebbero scendere nuovamente sotto lo zero. In tal caso, il rischio di gelate tardive diventerebbe concreto, con possibili danni alle colture, in particolare alle piante da frutto già in fase avanzata di fioritura e allegagione.

Resta tuttavia un margine di incertezza legato alla tempistica dell’irruzione fredda: un ritardo anche lieve nel suo ingresso potrebbe prolungare la ventilazione notturna, riducendo il rischio di inversioni termiche e, di conseguenza, quello delle gelate. Sarà quindi fondamentale seguire l’evoluzione meteorologica con attenzione nei prossimi giorni, valutando giorno per giorno la traiettoria più probabile dell’irruzione fredda e i suoi possibili effetti sul territorio umbro.

