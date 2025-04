Meteo Umbria: migliora da giovedì, ma nuova perturbazione attesa da domenica

MeteoWeb

L’Umbria si appresta a vivere un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche, dettato dall’ingresso di una massa d’aria più mite e umida di origine atlantica che sta già influenzando le regioni centro-settentrionali dell’Italia. Una nuova perturbazione è attualmente in transito sulle zone nord-occidentali della regione, accompagnata da precipitazioni diffuse sulla Toscana e sull’alto versante tirrenico. Anche sull’Umbria si registrano i primi piovaschi sparsi, segnando l’inizio di una fase più instabile.

Nelle prossime ore le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi, con maggiore probabilità tra la serata di oggi e la notte, quando i fenomeni potrebbero assumere localmente anche carattere temporalesco. Il fronte instabile sarà comunque di breve durata: le piogge si esauriranno progressivamente entro le prime ore della mattinata di giovedì 10 aprile, lasciando spazio a un miglioramento generale del tempo.

La seconda parte della giornata di giovedì sarà infatti caratterizzata da un ritorno della stabilità atmosferica e da un sensibile rialzo delle temperature massime, che torneranno a portarsi su valori più consoni al periodo primaverile. Questo miglioramento proseguirà anche nei giorni successivi: tra venerdì e sabato il tempo si manterrà stabile, con cieli per lo più poco nuvolosi e temperature in ulteriore aumento, fino a raggiungere punte di 22–23 gradi nelle ore centrali della giornata.

Tuttavia, questa parentesi di clima mite e soleggiato non sarà destinata a durare. A partire da domenica, infatti, è atteso l’arrivo di una nuova fase perturbata alimentata da correnti atlantiche più instabili, che riporteranno nuvolosità diffusa e precipitazioni su gran parte del territorio umbro. La nuova fase instabile potrebbe protrarsi per alcuni giorni, inaugurando una settimana dal sapore decisamente più dinamico e piovoso.

