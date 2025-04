Meteo Umbria: rapido miglioramento, attese giornate più stabili

MeteoWeb

La giornata odierna in Umbria è stata segnata dal rapido passaggio di un fronte freddo che, pur non portando fenomeni diffusi, ha contribuito a un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prime ore del giorno. Le precipitazioni osservate sono risultate in gran parte sporadiche e localizzate, con accumuli poco significativi sul territorio regionale, fatta eccezione per le aree appenniniche e pedemontane, dove i fenomeni si sono manifestati con maggiore consistenza, risultando in alcuni casi anche moderati.

A determinare questa configurazione è stata l’azione di correnti nord-orientali piuttosto tese, che hanno accompagnato l’ingresso dell’aria fredda, contribuendo a una sensibile diminuzione delle temperature. L’abbassamento termico è stato netto e percepibile in tutto il territorio, accentuato dalla presenza del vento che, in alcuni settori, ha soffiato con raffiche anche forti. Le condizioni atmosferiche, tuttavia, sono destinate a migliorare rapidamente. Già dalla serata, infatti, è attesa una significativa attenuazione della nuvolosità, con cieli che tenderanno a rasserenarsi su gran parte della regione. Soltanto lungo i settori meridionali della dorsale appenninica si potrà osservare ancora qualche banco nuvoloso residuo, associato a deboli nevicate, localizzate e di breve durata.

Il miglioramento sarà più marcato nella giornata di mercoledì, quando si instaurerà un regime di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, destinato a persistere per diversi giorni. I venti di grecale, che ancora soffieranno con moderata intensità, contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e limpida, creando condizioni favorevoli a un ulteriore calo delle temperature durante le ore notturne.

Proprio in virtù di queste dinamiche, sarà possibile osservare la formazione di locali brinate nelle ore più fredde del mattino, soprattutto nelle pianure e nelle valli più riparate, dove l’aria fredda tende ad accumularsi maggiormente in assenza di nuvolosità e vento. A partire da venerdì, si prevede un’attenuazione dei venti, che potrebbero calare in modo sensibile, favorendo ulteriormente l’inversione termica notturna e accentuando il rischio di gelate nelle zone più esposte. Questo aspetto, tuttavia, sarà da confermare nei prossimi aggiornamenti, alla luce dell’evoluzione dei modelli previsionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.