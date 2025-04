Meteo Umbria: rovesci in arrivo, poi sole e temperature sopra i 27°C

MeteoWeb

L’Umbria si prepara a vivere una fase di instabilità atmosferica, destinata però a durare solo poche ore, prima di lasciare spazio a condizioni stabili e sempre più calde. Una nuova perturbazione, alimentata da aria fresca di origine atlantica, è infatti in transito dalla Francia verso la Tunisia, attraversando anche il bacino del Tirreno. Il suo passaggio non sarà indolore: nelle prossime 48 ore porterà rovesci e temporali pomeridiani che interesseranno parte del nostro territorio regionale.

Le zone più a rischio: temporali localizzati ma intensi

L’instabilità, pur non risultando generalizzata, colpirà con una certa precisione alcune aree ben definite dell’Umbria. I settori maggiormente esposti saranno:

Ternano

Orvietano

Pievese

In misura più marginale, anche il Trasimeno, il Marscianese e il Tuderte potrebbero essere interessati da fenomeni sparsi.

Non si esclude qualche isolato rovescio anche lungo le aree appenniniche centro-meridionali, anche se in questi settori la probabilità rimane piuttosto contenuta.

I temporali, come spesso accade in queste situazioni, potranno risultare localmente intensi, specie nelle aree direttamente investite dai nuclei temporaleschi più attivi. Brevi ma intensi acquazzoni, raffiche di vento e, in alcuni casi, grandinate di piccola dimensione non sono da escludere.

Da martedì svolta verso il caldo: estate anticipata in Umbria

Il cambiamento sarà però rapido.

Già dalla giornata di martedì, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare progressivamente grazie alla rimonta di un campo di alta pressione di matrice subtropicale.

Il risultato sarà duplice:

Sole prevalente su tutto il territorio regionale

su tutto il territorio regionale Temperature in forte aumento

Tra giovedì e venerdì, i termometri raggiungeranno valori ben superiori alla media stagionale, con punte di 26°C-27°C su gran parte della regione.

Nelle aree più calde, come l’Orvietano e il Ternano, si potrebbero addirittura sfiorare i 30°C, regalando giornate tipicamente estive, perfette per attività all’aperto, escursioni e primi assaggi di estate.

In sintesi

L’Umbria si trova di fronte a un breve, ma marcato, passaggio instabile, caratterizzato da temporali pomeridiani localizzati, destinato a durare appena due giorni.

Da martedì, invece, inizierà una fase di tempo stabile e soleggiato, con temperature in costante aumento, capaci di riportare sulla regione un clima quasi estivo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.