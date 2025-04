Meteo Umbria: sabbia nel cielo e pioggia “sporca” sulla regione

MeteoWeb

Quella di oggi è stata una giornata dai connotati fortemente esotici sull’Umbria, segnata da un cielo dal colore insolito, velato da tonalità giallastre e ocra. L’effetto scenico, particolarmente evidente fin dalle prime ore del mattino, è stato provocato dall’arrivo di un flusso caldo in quota di origine africana, carico di polveri sahariane. Queste particelle sospese, trasportate dai venti meridionali, si sono mescolate alle deboli precipitazioni cadute a tratti sulla regione, generando la classica pioggia mista a sabbia che rende opache le superfici e contribuisce a quel tipico aspetto lattiginoso dell’atmosfera.

Nel complesso, le piogge odierne sono risultate deboli e localmente moderate, accompagnate da un abbassamento generalizzato delle temperature rispetto alla giornata precedente, quando si erano toccati valori più consoni alla tarda primavera che non a metà aprile. Il cambiamento si inserisce all’interno di una più ampia evoluzione meteorologica che sta interessando tutta l’Italia: un vasto sistema perturbato copre gran parte della penisola con una coltre compatta di nubi, più attive e cariche di precipitazioni soprattutto sul Nord Italia e sulla Toscana settentrionale.

Per quanto riguarda l’Umbria, le proiezioni meteo indicano una settimana improntata all’instabilità, con il rischio concreto di piogge a più riprese. I principali modelli previsionali, infatti, suggeriscono che le condizioni perturbate proseguiranno fino almeno al Venerdì Santo, con alternanza di fasi asciutte e nuove precipitazioni. Una dinamica che potrebbe mantenere il cielo spesso coperto e le temperature leggermente sotto le medie del periodo.

