Meteo Umbria: ultime brinate, ma in arrivo sabbia sahariana e piogge sparse

La notte appena trascorsa in Umbria ha rappresentato con ogni probabilità uno degli ultimi episodi di gelo stagionale, con brinate residue che si sono concentrate nelle aree appenniniche di fondovalle, sugli altopiani e in alcune località pedemontane. Le temperature minime, pur rimanendo in territorio positivo nei settori montani più elevati, hanno lasciato spazio a un contesto termico destinato a mutare nel breve termine.

Un cambiamento del tempo è infatti imminente e si manifesterà inizialmente con un progressivo aumento della nuvolosità. Già dalla serata il cielo tenderà a coprirsi, assumendo un aspetto lattiginoso o biancastro a causa del consistente afflusso di polveri sahariane in sospensione. Questo fenomeno sarà destinato ad intensificarsi nella giornata di domenica, quando la sabbia presente in atmosfera verrà trasportata al suolo dalle precipitazioni attese sul territorio regionale.

Le piogge, previste in forma sparsa, non saranno particolarmente intense ma potranno assumere un carattere sabbioso, conferendo al fenomeno un aspetto suggestivo ma al contempo indice della presenza di masse d’aria calda di origine subtropicale. Il contesto termico, infatti, rimarrà decisamente mite per il periodo, con temperature ben al di sopra della media stagionale, anche durante le fasi più instabili.

Le attuali proiezioni modellistiche indicano inoltre una tendenza a spiccata variabilità per la prossima settimana, con alternanza di schiarite, nuvolosità e nuovi episodi di pioggia. In prospettiva, anche il fine settimana pasquale potrebbe risultare compromesso dal maltempo, ma per ora è prematuro formulare previsioni definitive.

