Meteo Umbria: la settimana di Pasqua inizia all’insegna dell’instabilità

La settimana di Pasqua si apre con un quadro meteorologico instabile per l’Umbria, sotto l’influsso di una circolazione atlantica che convoglia verso la regione masse d’aria umida e perturbata. Le attuali configurazioni atmosferiche indicano una fase piuttosto dinamica e complessa, che sarà caratterizzata da un’alternanza di nubi e precipitazioni, localmente anche intense, specie sulle aree centro-settentrionali del territorio regionale.

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli previsionali, le condizioni del tempo tenderanno a peggiorare ulteriormente già nelle prossime ore. Dopo una mattinata ancora variabile, il pomeriggio di oggi – lunedì 14 aprile – ha visto un progressivo aumento della nuvolosità su tutta la regione. Con l’arrivo delle prime ore serali, le nubi si compatteranno, dando origine a piogge diffuse che potranno risultare persistenti e localmente abbondanti durante la notte.

Questa fase perturbata si estenderà anche alla giornata di domani, martedì 15 aprile, con precipitazioni che insisteranno in particolare sulle zone centro-settentrionali dell’Umbria, incluse le aree attorno al Trasimeno. Proprio il bacino del Trasimeno, infatti, è tra le aree che hanno già beneficiato di buoni apporti pluviometrici nella giornata di ieri, e potrebbe essere nuovamente interessato da rovesci significativi.

Va comunque sottolineato che la previsione per i prossimi giorni resta soggetta a margini di incertezza. La natura frammentata dei sistemi perturbati in arrivo e la variabilità delle traiettorie rendono necessaria una valutazione costante dell’evoluzione meteo, con aggiornamenti giornalieri. Le correnti occidentali e sud-occidentali che accompagnano queste perturbazioni non avranno un impatto uniforme su tutto il territorio: alcune zone, in particolare quelle meridionali e le conche interne, potrebbero risultare parzialmente protette grazie all’effetto orografico dell’Appennino.

Ciò non toglie che l’intero territorio umbro dovrà affrontare una settimana instabile, con un clima tipicamente primaverile, dove il passaggio di nubi e piogge si alternerà a brevi pause asciutte. Le temperature, complice la copertura nuvolosa e la ventilazione mite dai quadranti sud-occidentali, si manterranno su valori generalmente nella norma o leggermente superiori per il periodo.

La settimana pasquale, insomma, inizia con un quadro meteo da monitorare con attenzione, in attesa di capire se e quando si aprirà una finestra di maggiore stabilità in vista delle festività. Al momento, le condizioni suggeriscono prudenza nelle attività all’aperto, soprattutto nelle aree collinari e montane del nord regionale, dove l’accumulo pluviometrico potrebbe risultare consistente.

