Meteo Umbria: ultimi freddi, poi nuova fase instabile in arrivo

MeteoWeb

La prima delle due notti considerate a rischio per gelate tardive in Umbria si è conclusa senza particolari criticità grazie a condizioni atmosferiche favorevoli che hanno scongiurato i peggiori scenari. Il vento settentrionale, presente su gran parte del territorio regionale almeno fino a dopo la mezzanotte, ha infatti svolto un ruolo determinante nel limitare il raffreddamento notturno, evitando così il crollo termico che avrebbe potuto causare danni significativi all’agricoltura. Le temperature minime sono comunque scese sotto lo zero in alcune aree, in particolare nei fondovalle appenninici e nelle zone montane, ma anche in aree più basse come la Valle Umbra e la valle del fiume Nico, soprattutto laddove l’orografia ha favorito condizioni di sottovento rispetto alle correnti da nord-est.

La giornata successiva ha mostrato un lieve rialzo delle temperature massime, segnando un primo segnale di attenuazione del rischio, anche se contestualmente si è assistito a una graduale attenuazione delle correnti settentrionali. Questo calo del vento rappresenta un fattore che potrebbe favorire una nuova discesa delle temperature nella notte successiva, che rimane dunque l’ultima vera finestra in cui si potrebbe ancora verificare il fenomeno delle brinate o delle gelate tardive. L’evoluzione della situazione sarà strettamente legata ai valori termici registrati in serata, che costituiranno il punto di partenza per stimare il raffreddamento notturno.

Nel breve termine, l’attenzione si sposterà su un nuovo impulso instabile previsto tra mercoledì e giovedì. Questo disturbo atmosferico porterà con sé un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e rovesci sparsi su alcune aree del centro Italia, Umbria compresa. Successivamente, il tempo tenderà temporaneamente a stabilizzarsi, offrendo giornate più tranquille e asciutte. Tuttavia, questa tregua si preannuncia breve: a partire da domenica, e con maggiore insistenza nella settimana successiva, è atteso un ritorno delle precipitazioni, a conferma di una primavera ancora dinamica e soggetta a frequenti cambi di scenario.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.