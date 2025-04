Meteora illumina i cieli d’Abruzzo: spettacolo a Torino di Sangro

MeteoWeb

Un brillante oggetto celeste ha solcato i cieli dell’Abruzzo nella serata di sabato 12 aprile 2025, intorno alle ore 20:58. L’avvistamento è avvenuto nei pressi di Torino di Sangro, in località Le Morge, dove numerosi testimoni hanno osservato il passaggio rapido e luminoso di quella che si ritiene essere una meteora. Il fenomeno, visibile anche da alcune zone costiere adriatiche, ha destato grande sorpresa e curiosità tra i residenti e gli appassionati di astronomia.

Non si tratta di un episodio isolato: negli ultimi anni, il cielo abruzzese è stato teatro di diversi eventi simili, con meteore e bolidi che hanno attirato l’attenzione per la loro intensità e spettacolarità. Tra gli episodi più noti, si ricorda quello del 5 marzo 2022, quando una meteora di straordinaria luminosità attraversò l’Italia centrale, visibile anche nella provincia dell’Aquila. Il passaggio, descritto come una palla di fuoco con una scia dai riflessi colorati, durò diversi secondi ed è stato classificato dagli esperti come uno dei bolidi più brillanti osservati nel Paese negli ultimi anni.

Un altro evento significativo si è verificato il 6 agosto 2023, quando un bolide ha attraversato il cielo notturno rendendosi visibile in Abruzzo, Lazio e Puglia. In quell’occasione, sono arrivate numerose segnalazioni da diverse località abruzzesi, tra cui Sulmona, mentre alcuni testimoni nel pescarese hanno riferito di un blackout avvenuto in concomitanza con l’avvistamento. Anche in quel caso, la meteora è stata descritta come particolarmente luminosa, con una magnitudine negativa.

Questi fenomeni, causati da frammenti di roccia spaziale che entrano nell’atmosfera terrestre ad altissima velocità, si verificano con una certa frequenza e offrono spettacoli visivi affascinanti. Pur trattandosi nella maggior parte dei casi di eventi innocui, la loro osservazione suscita sempre grande interesse, rinnovando il fascino per i misteri del cielo notturno.

