Milano tra le città con più milionari al mondo: entra nella top 15 globale

Milano si conferma sempre più una calamita per la ricchezza mondiale. Secondo il report della società Henley & Partners, il capoluogo lombardo è oggi tra le 15 città al mondo con il maggior numero di milionari, segnando una crescita del 24% nel numero di residenti facoltosi tra il 2014 e il 2024. Milano si è guadagnata un posto di rilievo nella speciale classifica globale delle città con più milionari (con patrimonio in dollari), confermandosi come la prima in Italia e una delle più dinamiche d’Europa. Il report evidenzia come, oltre al crescente numero di milionari, siano aumentati anche i centi-milionari (con oltre 100 milioni di dollari) e i miliardari residenti.

Perché Milano attrae i super-ricchi

Diversi i fattori che rendono la città una destinazione ideale per l’alta finanza personale:

Flat tax: il regime fiscale ha favorito il trasferimento di migliaia di super-ricchi, soprattutto stranieri.

Moda e lusso: Milano ospita le principali case del lusso e attira investimenti ininterrotti da parte di brand globali.

Ripresa economica post-Covid: la città ha dimostrato grande resilienza, con una rapida ripresa e un mercato immobiliare in continua crescita.

Posizione strategica: la facilità di collegamento con le grandi capitali europee rende Milano un punto di snodo privilegiato.

Il caso Bernard Arnault

Simbolo di questo trend è Bernard Arnault, patron del gruppo LVMH e tra gli uomini più ricchi del mondo, che ha recentemente stabilito la sua residenza proprio a Milano. La scelta non è solo simbolica: conferma la centralità della città per i grandi capitali del lusso e della finanza.

L’ascesa di Milano tra le capitali globali della ricchezza è un segnale chiaro del suo potenziale economico. Tuttavia, questa crescita pone anche interrogativi su sostenibilità sociale e accessibilità abitativa, temi che diventeranno sempre più centrali nel prossimo futuro.

La Top 11

New York (USA) – 384.500 milionari Bay Area, California (USA) – 342.400 Tokyo (Giappone) – 292.300 Singapore – 244.800 Los Angeles (USA) – 220.600 Londra (Regno Unito) – 215.700 Parigi (Francia) – 160.100 Hong Kong – 154.900 Sydney (Australia) – 152.900 Pechino (Cina) – 127.199 Milano (Italia) – 115.000

