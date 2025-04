Mini ciclone in Puglia: piogge e temporali tra Barletta e Foggiano

MeteoWeb

Nelle prime ore di oggi, un fenomeno atmosferico insolito ha interessato una porzione del territorio pugliese, in particolare le province di Barletta-Andria-Trani e alcune aree del Foggiano. Si è trattato di un piccolo sistema depressionario in quota, un minimo barico secondario che si è temporaneamente isolato dal flusso sinottico principale, dando origine a condizioni meteorologiche instabili e localmente perturbate.

Questo tipo di struttura, seppur di dimensioni ridotte rispetto ai classici sistemi ciclonici, ha mostrato caratteristiche ben definite: una circolazione chiusa, nuclei di vorticità accentuata e fronti minori associati a precipitazioni disomogenee. Il passaggio di questo sistema ha determinato piogge moderate, localmente a carattere di rovescio o temporale. Gli accumuli pluviometrici non hanno superato i 15 millimetri nelle aree maggiormente interessate, ma sono stati sufficienti a rendere evidente l’attività convettiva associata al minimo stesso.

Dal punto di vista meteorologico, questi minimi depressionari locali, detti anche “cut-off” o “gocce fredde“, rappresentano segnali di una maggiore instabilità in arrivo. Nonostante il ridotto impatto a livello di intensità delle precipitazioni, la loro presenza è significativa dal punto di vista previsionale: può infatti preannunciare lo sviluppo di fenomeni convettivi più diffusi nelle ore successive.

Ed è proprio questo il quadro che si sta delineando sulla Puglia: già a partire dal tardo mattino, l’instabilità pomeridiana ha iniziato a intensificarsi sulle aree interne, sospinta da una maggiore attività termoconvettiva favorita dal riscaldamento diurno. Le condizioni attese nelle prossime ore includono temporali sparsi, in particolare su rilievi e zone collinari, con possibili estensioni anche verso le pianure e i settori costieri, sebbene in modo più attenuato.

Questo episodio, pur modesto nella sua portata, offre un’interessante occasione di analisi per i meteorologi e gli appassionati di meteorologia: evidenzia infatti quanto anche minime variazioni nella dinamica atmosferica possano produrre effetti sensibili a livello locale. La Puglia, già soggetta per conformazione orografica e posizione geografica a fenomeni meteorologici complessi, conferma la sua vulnerabilità – ma anche il suo valore come laboratorio naturale per lo studio dei processi atmosferici a scala meso e microscopica.

In conclusione, pur non avendo causato danni né disagi significativi, il mini ciclone che ha attraversato parte della regione rappresenta un utile campanello d’allarme per le ore successive.

