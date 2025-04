Missione Fram2, il primo volo di astronauti nell’orbita polare incontra una tempesta di particelle

MeteoWeb

Per la prima volta quattro astronauti hanno raggiunto l’orbita polare e si sono ritrovati immersi in una tempesta di particelle provenienti dal Sole, di intensità moderata. La missione, dell’azienda privata SpaceX, è stata lanciata con un razzo Falcon 9 da Cape Canaveral. Si chiama Fram2, in omaggio alla nave norvegese Fram, che dal 1893 e il 1912 è stata protagonista di alcune delle più importanti missioni di esplorazione ai Poli. Sempre in suo onore, a bordo della capsula Crew Dragon Resilience è presente anche un piccolo frammento del ponte della nave.

“La missione ha orbitato sui poli in occasione di una tempesta di particelle con intensità moderata, nulla di intenso e di origine differente dalle tempeste geomagnetiche”, ha detto all’ANSA un docente di Meteorologia spaziale all’Università di Trieste. “Di certo potranno vedere molto bene attività attorno ai poli magnetici della Terra, come aurore o fenomeni che interessano gli strati alti dell’atmosfera. In questo caso – ha aggiunto – non ci sono pericoli ma l’evento non era previsto e questo dimostra anche quanto sia ancora difficile prevedere queste attività. Una vera e propria tempesta geomagnetica sarebbe invece pericolosa perché né la capsula né le tute fornirebbero protezione adeguata alle radiazioni”.

I protagonisti della missione Fram-2

Tutti gli astronauti sono non professionisti. Al comando c’è l’imprenditore e finanziatore della missione Chun Wang, miliardario di origine cinese e cittadino maltese che ha accumulato il suo patrimonio in criptovalute; nelle fasi di lancio e rientro è invece al comando la regista norvegese Jannicke Mikkelsen; la pilota è la ricercatrice Rabea Rogge, che lavora nella robotica, prima donna tedesca nello spazio; lo specialista di missione è l’esploratore polare australiano Eric Philips, che ha al suo attivo almeno 30 missioni ai poli.

Gli esperimenti previsti

Nei quattro giorni della missione sono previsti 22 esperimenti scientifici da 8 Paesi su temi molto diversi, come comprendere come la microgravità influisca sulla regolazione del glucosio e sugli effetti sugli ormoni femminili, la coltivazione di piccoli funghi, la realizzazione della prima radiografia nello spazio.

Ammaraggio nel Pacifico

Un’altra novità è al rientro: per la prima volta per una navetta di SpaceX ammarerà al largo della California anziché della Florida e gli astronauti proveranno a uscire dalla capsula senza assistenza. L’obiettivo è aprire la strada ai futuri arrivi delle missioni con equipaggio sulla Luna e poi su Marte, dove non c’è naturalmente assistenza.

