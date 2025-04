Mobilità, Urso: “riprendere leadership tecnologica nelle batterie”

MeteoWeb

“Il Governo è in prima linea in Europa per disegnare una politica industriale che favorisca una transizione green non ideologica, sostenibile in grado di contemperare esigenze ambientali, competitività e impatto sociale. Adesso servono risorse comuni e un impegno concreto per riprendere la leadership tecnologica mondiale e garantire una vera autonomia strategica, a partire dalle batterie”. E’ quanto ha scritto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio rivolto agli organizzatori e ai partecipanti di “Battery Day 2025”, prima conferenza sull’industria delle batterie in Italia, che si svolge oggi a BolognaFiere. Questo evento, organizzato da A151 in collaborazione con il portale “Battery Industry”, vedrà gli interventi di 30 ricercatori, manager e professionisti di alto livello per un importante momento di incontro e di confronto del mercato italiano in questo settore, che necessita di trovare una posizione comune per rispondere alla forte concorrenza proveniente soprattutto dai Paesi asiatici.

“Occorre pianificare l’approvvigionamento di materie prime critiche, rafforzare la filiera industriale e potenziare la ricerca”, ha proseguito il ministro Urso, “così da creare nel continente un ecosistema industriale che si distingua per la qualità delle sue innovazioni, per le competenze manifatturiere e per la creazione di posti di lavoro qualificati. Iniziative come quelle portate avanti da ENEA, Flash Battery, FIAMM e l’ampliamento di Teverola vanno in questa direzione. Molti investitori internazionali guardano inoltre all’Italia con interesse, in particolare al Sud, per progettare sistemi d’accumulo che sono un asset sia industriale e occupazionale, sia di sicurezza per la rete elettrica nazionale. Sono certo che, continuando a lavorare insieme”, ha concluso Urso, “riusciremo a costruire un sistema di produzione e riciclo delle batterie competitivo e autonomo, a vantaggio del futuro dell’Italia e di tutta la Ue”.

Sempre a BolognaFiere, domani 15 aprile e mercoledì 16, si svolgerà anche “E-Tech Europe 2025”, quarta edizione della fiera internazionale sull’industria per la produzione di batterie e veicoli elettrici. Questa manifestazione, organizzata da A151, ha ampliato i settori di riferimento e gli appuntamenti convegnistici, con l’obiettivo di radunare l’intera filiera della produzione di autoveicoli, mezzi di trasporto, macchinari e veicoli industriali elettrici ed ibridi. Vi parteciperanno oltre 150 espositori, provenienti dall’Italia e da altri 13 Paesi (Francia, Germania, Belgio, Austria, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Lituania, Israele, India, Stati Uniti, Cina e Singapore), su una superficie espositiva totale di 7mila mq. Il programma prevede 14 conferenze e 2 workshop per un totale di circa 100 relatori, che affronteranno tematiche come l’elettrificazione dei veicoli pesanti, lo sviluppo e il riciclo delle batterie, la nuova componentistica per l’automotive e le prospettive delle auto a guida autonoma.

