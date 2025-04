Montagna: escursionisti si perdono nei pressi del Fosso di Teria, recuperati nella notte

MeteoWeb

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico nella notte per il recupero di 2 escursionisti che si sono persi nei boschi sopra il Fosso di Teria. Dopo essere partiti da Secchiano ed avere percorso il sentiero degli ammoniti, una volta sui prati sommitali hanno optato per una discesa a vista e con il sopraggiungere del buio hanno perso l’orientamento. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche ed una squadra di Vigili del Fuoco hanno raggiunto gli escursionisti in tarda serata, hanno risalito la valle e percorso a ritroso il sentiero degli ammoniti. L’intervento si è concluso intorno le 02:30.

