Morta a 18 anni la promessa dello sci francese Margot Simond

MeteoWeb

La giovane sciatrice francese Margot Simond, 18 anni, è morta nel pomeriggio di ieri durante un allenamento sulle piste di Val d’Isère, in Savoia. Considerata una delle promesse più brillanti dello sci alpino transalpino, Simond – tesserata per il club di Les Saisies e campionessa nazionale junior nello slalom speciale – si stava preparando per il “Red Bull Alpine Park”, evento previsto per il fine settimana e ideato dal campione Clement Noel. La manifestazione è stata immediatamente annullata in seguito al tragico incidente.

Margot aveva da poco fatto il suo debutto nel circuito di Coppa Europa e aveva rappresentato la Francia ai Campionati Mondiali Juniores di Tarvisio. La procura di Albertville ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.