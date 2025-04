Morte Papa Francesco, le previsioni sul successore: “è testa a testa” (con un netto favorito)

MeteoWeb

E’ il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin il successore più probabile di Papa Francesco secondo i bookmaker inglesi. Nel Regno Unito è tradizione aprire immediatamente le scommesse subito dopo un evento come la morte di un regnante o di un Papa: nessuna sorpresa dunque che sulle lavagne dei bookies – a differenza di quanto accade in Italia – siano già presenti le quote per il dopo Francesco. Lo storico brand britannico William Hill offre una quota di 2,75 sul cardinale veneto, quindi con una probabilità di successo attorno al 22%, mentre gli altri brand sono più prudenti e pagano tra 3,5 e 4 volte la posta: secondo gli allibratori, in Parolin convivono esperienza diplomatica e una visione teologica moderata, in piena continuità con il papato terminato all’improvviso questa mattina.

Appaiato a Parolin, riporta Agipronews, ecco il cardinale filippino Luis Antonio Tagle – considerato un progressista – sempre a 2,75. Al terzo posto tra i favoriti, il cardinale ghanese Peter Turkson (quota 9,00), che rappresenta la crescente influenza africana nella Chiesa cattolica. Seguono l’italiano Matteo Zuppi (8,00) e più attardato il canadese Marc Ouellet a 15 contro 1. Ma la partita sembra appena cominciata.

