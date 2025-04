MeteoWeb

“Avendo violato la tregua di Pasqua, la parte ucraina ha dimostrato la sua incapacità di cessare il fuoco anche per 30 ore”, lo ha detto il diplomatico russo Rodion Miroshnik, responsabile per il controllo dei ‘crimini del regime di Kiev ‘, come riporta la Tass. “Kiev ha cercato di dimenticare lo stato di cessate il fuoco di 30 giorni sugli impianti energetici, mentre ora – la tregua di 30 ore”, ha affermato Miroshnik al canale televisivo Solovyov Live. “Non ricordo alcun cessate il fuoco di successo e duraturo, motivo per cui non vedo finora fondati motivi per affermare che l’Ucraina sia in grado di farlo”, ha aggiunto il diplomatico. “L’Ucraina ha ripetutamente violato gli accordi di cessare il fuoco raggiunto nell’ambito del formato di Minsk e Normandia”, ha aggiunto Miroshnik.

